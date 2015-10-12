SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Folder Protect

В данном списке представлены программы для замены Folder Protect. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Folder Protect, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Mipko Time Sheriff
Mipko Time Sheriff

Версия 8.9.3

Программа для родительского контроля учетных записей Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ClubControl
ClubControl

Версия 4.3.36140

Программа для управления группой компьютеров в интернет-кафе

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Folder Guard
Folder Guard

Версия 9.1

Защита папок и файлов

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Hide Folders
Hide Folders

Версия 5.0.6.1041

Скрытие файлов и папок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)