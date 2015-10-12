В данном списке представлены программы для замены Folder Protect. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Folder Protect, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Folder Protect.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Folder Protect, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Folder Protect. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Folder Protect, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 8.9.3
Программа для родительского контроля учетных записей Windows
Версия 4.3.36140
Программа для управления группой компьютеров в интернет-кафе
Версия 9.1
Защита папок и файлов
Версия 5.0.6.1041
Скрытие файлов и папок