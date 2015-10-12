SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Folder Protect

Folder Protect

Программа для контроля доступа к файлам, папкам, дискам и программам

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Актуальная версия 7.8.0
Скачать 5 MB
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История изменений

Версия 7.8.0

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