Folder Protect — программа для контроля доступа к файлам, папкам, дискам и приложениям на компьютере. Утилита призвана заменить стандартные средства Windows контроля доступа. Программа выполняет аналогичную функцию, но осуществлять управление доступом к объектам в ней гораздо проще и удобнее, чем при использовании соответствующих компонентов системы.

Утилита Folder Protect работает во всех версиях Windows, начиная с XP и заканчивая Win 10 (32-бит и 64-бит), интерфейс выполнен на английском языке. Программа платная. На данной странице для скачивания доступная пробная Trial-версия с ограничениями по количеству запусков (после 15-го запуска потребуется ввод лицензионного ключа).

Зачем нужна программа Folder Protect?

Основная функция программы Folder Protect — ограничение доступа к объектам следующих типов:

Файлы. Программа позволяет ограничивать доступ к любым выбранным файлам либо только к тем, что имеют определенное расширение (MP3, JPG, AVI, DOC, XLS и т.п.). К примеру, пользователь может ограничить доступ только к Word-документам в выбранной папке, не блокируя прочие файлы.

Папки. Здесь все стандартно — добавленные в список блокируемых папки не смогут быть открыты на компьютере.

Диски. Из Folder Protect можно полностью блокировать доступ к жестким дискам, любым внешним накопителям или отдельным имеющимся на них разделам.

Программы. Утилита Folder Protect самостоятельно определяет список установленных на компьютере приложений, предлагая пользователю ограничить доступ к любому из них. Также можно указать путь к блокируемой программе вручную, если та не отразилась в списке установленных.

Стоит отметить, что Folder Protect позволяет не только блокировать доступ к объектам, делая невозможным их открытие (папки и диски) или запуск (файлы и программы). В программе предусмотрены еще 3 вспомогательные функции ограничения доступа:

Скрытие. Выбранные объекты будут скрыты в стандартном файловом менеджере «Проводник». Тем не менее, их можно будет увидеть из других файловых менеджеров, запущенных от имени администратора. Запрет на удаление. Здесь все понятно — добавленные в этот список объекты невозможно будет удалить. Запрет на редактирование/запись. Если в список добавить, например, текстовый документ, то его можно будет открывать, но нельзя будет вносить какие-либо изменения. Данную функцию ограничения доступа можно применять к дискам/разделам и папкам. В этом случае в них нельзя будет создавать/копировать файлы и папки.

Все эти правила блокировки (включая полное ограничение доступа) могут быть применены к одному объекту одновременно.

Как пользоваться Folder Protect?

При первом запуске программа Folder Protect просит пользователя ввести мастер-ключ (пароль). В последствие его предстоит вводить каждый раз при запуске утилиты. Для обеспечения высокого уровня безопасности мастер-ключ рекомендуется делать сложным. Если пользователь потеряет установленный пароль, в качестве него можно будет использовать уникальный серийный номер, выдающийся при покупке лицензии.

Управление доступом к нужным объектам осуществляется внутри самой программы. Ее интерфейс интуитивно понятен, поэтому сложностей с использованием утилиты возникнуть не должно. Кроме того, Folder Protect встраивается в контекстное меню «Проводника», вызываемое при правом клике мышью по файлу/папке. Из выпадающего меню также можно заблокировать любой выбранный объект в соответствии с настройками блокировки по умолчанию.

Стоимость лицензии Folder Protect

Стоимость лицензионного ключа Folder Protect на 1 компьютер на момент написания обзора составляла $39,95. При покупке двух и более ключей предоставляются скидки.