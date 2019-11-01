SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Folder Guard

В данном списке представлены программы для замены Folder Guard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Folder Guard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Folder Protect
Folder Protect

Версия 7.8.0

Программа для контроля доступа к файлам, папкам, дискам и программам

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