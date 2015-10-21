Folder Guard – программа для обеспечения безопасности личных данных, размещенных на жестком диске компьютера.

Функционал инструмента позволяет защитить информацию на системном уровне:

Включение авторизации для входа в систему или полная блокировка компьютера.

Режим «невидимка» для выбранных папок.

Установка пароля на папки с конфиденциальной информацией.

Ограничение на загрузку определенных типов файлов.

Программа не использует шифрование и поддерживает «горячие клавиши», поэтому режим ограничения/разрешения доступа к папкам или компьютеру можно изменить в любой момент. Совместимость программы с серверными операционными системами делает ее незаменимым инструментом для системных администраторов. Также Folder Guard используется группой пользователей, которые работают на одном компьютере.