SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Anti-Porn

В данном списке представлены программы для замены Anti-Porn. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Anti-Porn, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Pale Moon
Pale Moon

Версия 32.4.1

Бесплатный браузер для Windows-ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Child Control
Child Control

Версия 17.2250

Программа для родительского контроля учетных записей Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Mipko Personal Monitor
Mipko Personal Monitor

Версия 7.6.3

Программа для слежения за компьютером

Оценок пока нет
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

Антивирусная защита компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)