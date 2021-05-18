WiseVector StopX — бесплатный антивирус, основанный (по словам разработчиков) на искусственном интеллекте. Это является основной причиной его эффективности при защите компьютера от хорошо скрывающихся и неизвестных вредоносных программ.

Антивирус подходит для установки на ПК под управлением Windows XP (только 32 бит), Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Защита от программ-вымогателей

Антивирус WiseVector StopX призван выявлять самые различные типы угроз, в числе которых и программы-вымогатели (Ransomware), блокирующие компьютер и/или шифрующие пользовательские файлы, требуя затем для разблокировки/расшифровки отправить куда-то деньги (как правило, биткоины). Разработчики WiseVector StopX так описывают возможности своего антивируса в борьбе с программами-вымогателями:

Более 95% известных программ-вымогателей не могут избежать и самого первого уровня защиты — статического обнаружения. А благодаря искусственному интеллекту, WiseVector StopX способен обнаруживать не только известные, но и неизвестные программы-вымогатели.

Наличие сразу нескольких модулей обнаружения программ-вымогателей увеличивает вероятность распознавания угроз.

«Хитрая» функция обнаружения программ-вымогателей WiseVector StopX создает папки с неправильными именами на каждом локальном диске. На деле эти папки являются ловушками для программ-вымогателей — открывая их или выполняя другие действия над ними (например, переименовывая), вирус выдает себя, и антивирус тут же его блокирует.

Функция защита документов позволяет добавлять файлы или папки, требующие особой защиты, в специальное защищенное хранилище. Доступ к ним будут иметь только доверенные программы, которые укажет сам пользователь.

Антивирус может создавать резервные копии файлов, измененных подозрительными программами, в режиме реального времени, а затем отменять эти изменения, предотвращая тем самым повреждение/уничтожение информации. Работая вместе с другими модулями обнаружения угроз, данная функция обеспечивает почти 100% защиту от программ-вымогателей

Защита памяти в WiseVector StopX

В функционал антивируса WiseVector StopX по защите памяти компьютера входит:

Отслеживание процессов загрузки в память и выгрузки из нее данных подозрительными программами.

Обнаружение вредоносных программ, использующих такие передовые методы заражения/проникновения на компьютер, как: отраженная DLL инъекция, подмена кода легитимных процессов вредоносным кодом, DotNetToJscript, Sharpshooter, пересоздание образов запущенных процессов и др.

Выявление вредоносных программ, необычно часто запускающих или обращающихся к таким доверенным системным приложениям, как Powershell, msbuild.exe, installutil.exe, regasm.exe и т.д.

Выявление сложных и зачастую надежно скрытых вредоносных программ, основанных на функциях PowerShell Empire, GreateSCT, NPS_payload, Obfuscated Empire, Unicorn и др.

Выявление троянцев удаленного доступа (RAT Trojan), вмешивающегося в работу легитимных процессов с целью сокрытия вредоносных программных имплантатов, как Gh0st, Meterpreter и CobaltStrike.

Защита от стилеров в WiseVector StopX

Стилеры (InfoStealer, разновидность шпионского ПО) — вредоносные программы (обычно троянцы), предназначенные для сбора различных данных (паролей браузера, файлов cookie, учетных данных FTP и т.д.), хранящихся компьютере. Обычно они сводят к минимуму свое поведение, чтобы снизить вероятность обнаружения антивирусным ПО. Большинство из них скрывают свое присутствие в системе, используя передовые методы скрытия, такие как «внедрение», «выдавливание» и т.п.

Разработчики WiseVector StopX реализовали несколько функций защиты компьютера от стилеров, основанных на анализе поведения подобных вредоносных программ. Одна из таких функций обнаруживает стилеры, вмешивающиеся в работу браузера или других сетевых приложений. В их задачу входит перенаправление интернет-запросов от сетевых приложений на взломанный/фиктивный сайт/сервер, откуда на компьютер могут проникнуть другой вредоносный софт. Антивирус WiseVector StopX наблюдает за поведением программ, и при обнаружении нехарактерных для них сетевых запросов, выявляет факт из заражения стилерами.