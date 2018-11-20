USB Disk Security - гарантированная защита USB устройств от вирусных угроз. Используйте USB Disk Security, чтобы обеспечить безопасность данным на флешках, дисках, картах памяти и других устройствах для хранения информации.
Преимуществи и возможности USB Disk Security:
- защита данных от кражи с флешки;
- защита компьютера от вирусов и угроз при отсутствии Интернета;
- не конфликтует с другими антивирусными программами;
- определяет как известные, так и неизвестные угрозы на съемных носителях;
- ограничение доступа к файлам и дискам дла других лиц в целях защиты от кражи данных;
- самый быстрая и легкая программа для обеспечения безопасности, которая требует минимальные ресурсы.