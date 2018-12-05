SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Symantec Endpoint Protection

В данном списке представлены программы для замены Symantec Endpoint Protection. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Symantec Endpoint Protection, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

360 Total Security
360 Total Security

Версия 10.8.0.1469

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
WiseVector StopX
WiseVector StopX

Версия 2.73

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Endpoint Security

Версия 11.0.0.6499

Защита ПК и файловых серверов Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)