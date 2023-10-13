SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
PRO32

PRO32

Комплект антивирусных программ

2,8 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 17.0.0.72
Скачать 222 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 17.0.0.72

  • Улучшены механизмы обнаружения угроз.
  • Добавлена поддержка компьютеров на процессорах ARM.

PRO32 в магазинах приложений

Оценки программы

2,8

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о PRO32