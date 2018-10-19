Panda Antivirus Free — бесплатная утилита, позволяющая производить сканирование вирусных угроз в облаке, в режиме реального времени. Программа эффективно работает, как в онлайн, так и в оффлайн-режиме. Пакет Panda Antivirus Free содержит защиту от программ-шпионов, руткитов и позволяет осуществлять эвристическое сканирование.

Приложение по сути представляет собой двойной антивирус. Базовая защита находится на вашем компьютере, в то время как облачный защитник активируется при подключении к интернету. Более того, основная часть антивирусного ПО находится не на компьютере, а в облаке. В системе установлена только базовый программный модуль, который постоянно взаимодействует с активными сервисами PandaLabs.

Приложение использует не только базы вирусов, содержащиеся в самой лаборатории, но и реальный опыт тысяч пользователей со всего мира. Такой подход позволяет гораздо эффективнее обнаруживать угрозы и также быстро их устранять. Это позволяет исключить необходимость в ручном и автоматическом обновлении антивирусных баз и сигнатур. Как и во многих других антивирусах, поддерживается возможность критического, выборочного и полного сканирования файлов системы.

Panda Antivirus Free, как видно из названия, работает исключительно на бесплатной основе. Однако, антивирус является одним из компонентов Panda Dome, который предоставляет более полную защиту компьютера. Поэтому, для обеспечения такой защиты рекомендуется использовать Panda Antivirus Pro. Программа поддерживает 32-х разрядные операционные системы и, в режиме совместимости, запускается на 64-битных. Антивирус потребляет мало ресурсов, поэтому без труда работает даже на слабых компьютерах с операционной системой Windows XP и выше. Утилита полностью переведена на русский язык.

преимущества Panda Antivirus Free:

Повышенная производительность в сравнении с аналогами и конкурентами.

Высокая защита благодаря внедрению облачных технологий.

Экономное использование системных ресурсов процессора и оперативной памяти.

Поддержка режима “Goodware” (кеша проверенного программного обеспечения).

Полная поддержка русского языка и интуитивно понятный интерфейс.

недостатки Panda Antivirus Free: