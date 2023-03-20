SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MinerSearch

В данном списке представлены программы для замены MinerSearch. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MinerSearch, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware

Версия 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (169)
Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter

Версия 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)