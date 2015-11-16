SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги McAfee Stinger

В данном списке представлены программы для замены McAfee Stinger. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на McAfee Stinger, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
UnHackMe
UnHackMe

Версия 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter

Версия 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
Trojan Killer
Trojan Killer

Версия 2.1.102.1980

Программа для поиска и удаления вирусов и троянов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
SUPERAntiSpyware
SUPERAntiSpyware

Версия 10.0.1250

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential

Версия 8.8.0.1105

Антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Loaris Trojan Remover
Loaris Trojan Remover

Версия 3.0.69

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RogueKiller
RogueKiller

Версия 13.0.9

Программа для обнаружения и уничтожения вирусов с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BitDefender Free Edition
BitDefender Free Edition

Версия 1.0.13.61

Бесплатная антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Panda Antivirus Free
Panda Antivirus Free

Версия 18.06.00

Бесплатный внтивирус для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-Malware

Версия 1.15.0.0

Антивирус

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HitmanPro
HitmanPro

Версия 3.7.9.221

Удаление шпионских модулей

Оценок пока нет