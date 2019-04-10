McAfee Stinger — бесплатный антивирус для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64-бит). Программа не является полноценной антивирусной системой — это инструмент для обнаружения и уничтожения разнообразных типов вредоносного ПО на пользовательском компьютере. Русский язык утилитой не поддерживается.

Антивирус McAfee Stinger

Антивирусная программа McAfee Stinger ставит перед собой одну единственную цель — обнаружение на компьютере различных типов вирусов, включая червей, троянцев, руткитов, кейлоггеров и т.д. Утилита очень проста в использовании. Все, что требуется пользователю — кликнуть по кнопке «Scan» сразу после запуска McAfee Stinger. Отметим, что приложение не требует установки, может работать напрямую с флешки или диска, что делает возможным ее запуска на инфицированных компьютерах, на которые невозможно установить какой-либо антивирус, т.к. вирусы блокируют инсталляцию.

Инструмент удаления вирусного ПО McAfee Stinger имеет несколько настраиваемых опций:

Ручной выбор "целей" для сканирования (блок «Scan Targets» в настройках антивируса). Пользователь может указать программе сканировать запущенные в данный момент процессы (Processes), файл системного реестра (Registry), загрузочные секторы жесткого диска или подключенных к компьютеру съемных носителей (Boot Sectors). В этом же блоке можно установить флажок на пункте «Rootkits» (по умолчанию флажок снят), после чего антивирус будет искать руткиты — вирусное ПО, позволяющее злоумышленникам управлять компьютером и/или получать с него любые данные удаленно.

Настройка глубины сканирования. По умолчанию McAfee Stinger сканирует все папки и подпапки всех локальных дисков жесткого диска, а также осуществляет поиск вирусов внутри архивов. Для увеличения производительности процесса сканирования эти опции можно отключить.

Отдельно отметим технологию Global Threat Intelligence (GTI), используемую утилитой McAfee Stinger для обнаружения вирусных угроз посредством сравнения хэш-кода сканируемых файлов с обширной онлайн базой данных, в которой хранится информация о миллионах известных системе вирусов. В процессе сканирования антивирус отправляет сигнатуру файлов на удаленный сервер, получая в ответ положительный или отрицательный ответ об их опасности.

Чувствительность сканирования с использованием технологии GTI также можно отрегулировать в настройках антивируса. Чем она выше, тем больше времени потребуется на процесс сканирования одного файла. При необходимости GTI можно и вовсе отключить.