Программа Loaris Trojan Remover разработана для удаления вредоносного ПО и софта.

В триальной версии на 14 дней нет удаления обнаруженных угроз (например, руткитов), работы по прокси и приоритетной поддержки. Возможна покупка лицензии на год:

28,65 доллара за один компьютер для личного использования;

39,95 доллара на два ПК или для компаний;

пакет для агентств с отсутствием лимитов по числу ПК на 30 дней за 99,95 доллара.

Программа доступна на русском языке, работает под 32/64-битной Windows (как минимум, нужна XP). Формально переносная версия отсутствует, однако в FAQ указывают на возможность копирования папки с установленной Loaris Trojan Remover на флешку для лечения зараженных ПК.

Зачем нужна программа Loaris Trojan Remover?

Основная задача Loaris Trojan Remover — обнаружение и устранение вредоносных программных элементов:

червей;

троянов;

руткитов;

рекламных модулей;

шпионских приложений и т.д.

При этом защита реализована в качестве сканера, то есть постоянный мониторинг действий ОС и пользователя не выполняется. Для удаления обнаруженных вирусов необходимо приобрести лицензии, без нее можно только детектировать наличие угроз или убедиться, что программа таковых не обнаружила. Доступна быстрая базовая проверка, полное сканирование ПК или же выбор областей для исследования.

На отдельную вкладку вынесено управление обновлением. Его можно настроить на автоматический режим или выполнять вручную. Свежие базы необходимо для обнаружения последних угроз.

Вкладка с логами позволяет просмотреть отчеты о выполненных операциях. В частности, на ней отображаются результаты проведенных проверок. В карантине можно помещать сомнительные файлы, которые требуют дальнейшего изучения.

Дополнительно программа позволяет выполнять вспомогательные действия по защите системы. Соответствующие модули доступны на вкладке с инструментами. Например, можно сбросить установки браузера, если по умолчанию он стал открывать рекламные страницы, или же очистить файл hosts от вредоносных записей. Кроме того, можно привести Windows Update в состояние по умолчанию, если вредоносный софт изменил настройки обновления. Наконец, можно собрать детальную информацию о системе, чтобы отправить ее разработчикам Loaris Trojan Remover на анализ. Данная функция полезна при обнаружении не внесенных в базы вирусов или в особенно сложных ситуациях.