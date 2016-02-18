SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Kaspersky Virus Removal Tool

В данном списке представлены программы для замены Kaspersky Virus Removal Tool. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kaspersky Virus Removal Tool, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 24 программы

Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware

Версия 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (169)
Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
Spybot — Search & Destroy
Spybot — Search & Destroy

Версия 2.9

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
PRO32
PRO32

Версия 17.0.0.72

Комплект антивирусных программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Adlice Protect
Adlice Protect

Версия 16.8.0.0

Антивирус со встроенным искуственным интеллектом

Оценок пока нет
SpyHunter
SpyHunter

Версия 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Malware Hunter
Malware Hunter

Версия 1.180.0.800

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork

Версия 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
GridinSoft Anti-Malware
GridinSoft Anti-Malware

Версия 4.1.0

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
SUPERAntiSpyware
SUPERAntiSpyware

Версия 10.0.1250

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Smadav
Smadav

Версия 14.9

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
SmartFix
SmartFix

Версия 2.4.8.0

Программа для удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
ComboFix
ComboFix

Версия 19.11.4.1

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Antivirus Removal Tool
Antivirus Removal Tool

Версия 2022.08

Программа для полного удаления антивирусов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Emsisoft Anti-Malware
Emsisoft Anti-Malware

Версия 2022.8.0.11599

Программа для поиска и удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Comodo Cleaning Essentials
Comodo Cleaning Essentials

Версия 10.0.0.6111

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential

Версия 8.8.0.1105

Антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
McAfee Stinger
McAfee Stinger

Версия 12.1.0.3104

Программа для поиска и уничтожения вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Loaris Trojan Remover
Loaris Trojan Remover

Версия 3.0.69

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RogueKiller
RogueKiller

Версия 13.0.9

Программа для обнаружения и уничтожения вирусов с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Spyware Doctor
Spyware Doctor

Версия 8.0.0.623

Обнаружение и удаление вредоностного ПО.

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)