SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Kaspersky Rescue Disk

В данном списке представлены программы для замены Kaspersky Rescue Disk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kaspersky Rescue Disk, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Malware Hunter
Malware Hunter

Версия 1.180.0.800

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
GridinSoft Anti-Malware
GridinSoft Anti-Malware

Версия 4.1.0

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)