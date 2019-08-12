Kaspersky Rescue Disk — загрузочная программа для удаления вирусов с компьютера без загрузки операционной системы. Антивирус не имеет каких-либо требований к самой ОС, т.к. он работает вне зависимости от того, установлена ли система на компьютер или нет. Антивирусная программа Kaspersky Rescue Disk полностью бесплатна для использования. Интерфейс выполнен на русском языке.

Как установить Kaspersky Rescue Disk?

Антивирус Kaspersky Rescue Disk является загрузочной программой, т.е. для ее использования потребуется создать загрузочную USB-флешку или диск. В этих целях можно использовать любую утилиту, располагающую соответствующим функционалом. Некоторые из них можно скачать с нашего сайта:

Подробней ознакомиться с такими утилитами можно в нашей статье — Программы для создания загрузочной флешки Windows .

Любая из этих программ позволяет записывать файлы-образы формата ISO на флешку. Антивирус Kaspersky Rescue Disk как раз распространяется в виде ISO-образа.

Как пользоваться Kaspersky Rescue Disk?

Для запуска антивирусной программы Kaspersky Rescue Disk (после ее записи на флешку или диск):

В настройках BIOS материнской платы в качестве первичного загрузочного устройства нужно выбрать флешку или диск с установленным антивирусом Kaspersky Rescue Disk. Некоторые компьютеры можно загрузить с флешки/диска путем выбора загрузочного устройства на первоначальной стадии включения ПК после нажатия клавиши F1 или F

Сразу после загрузки с флешки/диска откроется меню выбора языка антивируса Kaspersky Rescue Disk, а после — меню выбора режима работы, в котором следует выбрать «Графический режим» (см. приложенные к статье скриншоты).

Далее останется запустить полную либо выборочную проверку файлов на жестких дисках.

Загрузочный антивирус Kaspersky Rescue Disk может вывести на экран сообщение об устаревших вирусных базах. Для их обновления компьютер должен быть подключен к интернету.

Функции Kaspersky Rescue Disk

Kaspersky Rescue Disk обладает базовым функционалом антивируса, т.е. он способен обнаруживать различные виды вирусов (троянцы, черви и т.д.), а затем выполнять стандартные действия над ними: лечение (если возможно) или отправка в карантин (при необходимости их можно удалить из карантина вручную).

Однако наиболее ценной функцией Kaspersky Rescue Disk является возможность работы утилиты в автономном режиме (в данном случае — без операционной системы). Это позволяет антивирусы выявлять наиболее "умные" вредоносные программы, заражающие файлы операционной системы, которые отвечают за ее загрузку. Последние, как правило, загружаются вместе с системой еще до того, как будет запущен антивирус, что делает их обнаружение стандартными способами довольно сложной (чтобы не сказать — невозможной) задачей.