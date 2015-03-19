SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Kaspersky Internet Security

В данном списке представлены программы для замены Kaspersky Internet Security. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kaspersky Internet Security, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

PRO32
PRO32

Версия 17.0.0.72

Комплект антивирусных программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Trojan Killer
Trojan Killer

Версия 2.1.102.1980

Программа для поиска и удаления вирусов и троянов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
Emsisoft Anti-Malware
Emsisoft Anti-Malware

Версия 2022.8.0.11599

Программа для поиска и удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
360 Total Security
360 Total Security

Версия 10.8.0.1469

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Child Control
Child Control

Версия 17.2250

Программа для родительского контроля учетных записей Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential

Версия 8.8.0.1105

Антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
BitDefender Free Edition
BitDefender Free Edition

Версия 1.0.13.61

Бесплатная антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Panda Antivirus Free
Panda Antivirus Free

Версия 18.06.00

Бесплатный внтивирус для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sandboxie
Sandboxie

Версия 5.26

Песочница для шпионских программ

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (3)
Anti-Porn
Anti-Porn

Версия 21.2.7.18

Anti-Porn - ограничение доступа к сайтам.

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
ESET NOD32 Smart Security
ESET NOD32 Smart Security

Версия 8.0.312.0

Мощный антивирусный пакет для защиты Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Dr.Web Anti-virus Pro
Dr.Web Anti-virus Pro

Версия 9.0.0.10160

Антивирус для защиты компьютера в сети

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)