Kaspersky Endpoint Security 10 — программа для защиты компьютеров, ноутбуков и локальной сети организаций от вирусных угроз. Защита обеспечивается благодаря многоуровневой системе, которая занимается контролем запуска и активности приложений, внешних устройств и доступа к Интернету. Каждый тип вирусных угроз контролируется с помощью отдельного инструмента.

Антивирус имеет полную совместимость с операционной системой Windows с разряностями 32 и 64 бит и интерфейс на русском языке. Есть возможность установки утилиты на Windows Server.

Полная версия Kaspersky Endpoint Security

Для получения полной версии необходимо купить лицензию. На выбор доступно три типа лицензии:

Стандартный. Стоимость — 19 210 рублей в год. Доступна возможность защиты ОС Windows и Linux. Есть поддержка управления с мобильных устройств. Расширенный. Открывает дополнительные возможности антивируса: поиск уязвимостей и установка исправлений, контроль приложений для серверов, функция управления шифрованием и т.д. Стоимость этой лицензии — 27 860 рублей в год. Total. Максимально доступный тип лицензии. Снимает все ограничения с приложения Kaspersky Endpoint Security: защита серверов совместной работы, почтовых серверов, интернет-шлюзов. Купить версию программы Total можно только у авторизованных партнеров Kaspersky Lab.

Для тестирования возможностей приложения можно загрузить пробную версию на 30 дней.

Как пользоваться Kaspersky Endpoint Security?

После запуска утилиты откроется главное окно программы. Главный раздел приложения — «Центр управления».

Первый доступный подраздел в главном окне утилиты — «Контроль рабочего места».

Здесь пользователи могут запустить инструмент мониторинга активности программ.

В открывшемся окне представлена информация об активности, репутации и уязвимости программ, установленных на компьютере.

Также в подразделе «Контроль рабочего места» можно активировать функцию контроля запуска программ и уязвимостей системы.

Функции контроля внешних устройств и веб-контроль активированы по умолчанию.

Второй доступный подраздел главного окна Kaspersky Endpoint Security — «Управление защитой».

По умолчанию все инструменты из этого раздела активированы: файловый антивирус, почтовый антивирус, веб-антивирус и т.д. Мониторинг системы и локальной сети выполняется в режиме реального времени.

При необходимости каждый из доступных в списке компонентов можно выключить. Это снизит уровень нагрузки программы на систему. При этом есть риск заражения компьютера или ноутбука.

Последний подраздел главного окна антивируса — «Управление задачами».

Здесь можно активировать функции проверки целостности системы и полной проверки ПК на наличие вирусных угроз. По умолчанию эти параметры установлены «вручную». В этом случае пользователи самостоятельно запускают эти инструменты.

При установке параметра «Автоматически», эти задачи будут запускаться в автоматическом режиме.

Также в этом подразделе расположены инструменты поиска обновлений баз данных антивируса и функция поиска уязвимостей в системе.

Преимущества и недостатки Kaspersky Endpoint Security 11

Преимущества:

высокий уровень защиты компьютеров и локальной сети организаций;

возможность автоматизации функций для проверки системы и поиска уязвимостей;

инструмент контроля запуска программ.

Недостатки: