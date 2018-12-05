Kaspersky Endpoint Security 10 — программа для защиты компьютеров, ноутбуков и локальной сети организаций от вирусных угроз. Защита обеспечивается благодаря многоуровневой системе, которая занимается контролем запуска и активности приложений, внешних устройств и доступа к Интернету. Каждый тип вирусных угроз контролируется с помощью отдельного инструмента.
Антивирус имеет полную совместимость с операционной системой Windows с разряностями 32 и 64 бит и интерфейс на русском языке. Есть возможность установки утилиты на Windows Server.
Полная версия Kaspersky Endpoint Security
Для получения полной версии необходимо купить лицензию. На выбор доступно три типа лицензии:
- Стандартный. Стоимость — 19 210 рублей в год. Доступна возможность защиты ОС Windows и Linux. Есть поддержка управления с мобильных устройств.
- Расширенный. Открывает дополнительные возможности антивируса: поиск уязвимостей и установка исправлений, контроль приложений для серверов, функция управления шифрованием и т.д. Стоимость этой лицензии — 27 860 рублей в год.
- Total. Максимально доступный тип лицензии. Снимает все ограничения с приложения Kaspersky Endpoint Security: защита серверов совместной работы, почтовых серверов, интернет-шлюзов. Купить версию программы Total можно только у авторизованных партнеров Kaspersky Lab.
Для тестирования возможностей приложения можно загрузить пробную версию на 30 дней.
Как пользоваться Kaspersky Endpoint Security?
- После запуска утилиты откроется главное окно программы. Главный раздел приложения — «Центр управления».
- Первый доступный подраздел в главном окне утилиты — «Контроль рабочего места».
- Здесь пользователи могут запустить инструмент мониторинга активности программ.
- В открывшемся окне представлена информация об активности, репутации и уязвимости программ, установленных на компьютере.
- Также в подразделе «Контроль рабочего места» можно активировать функцию контроля запуска программ и уязвимостей системы.
- Функции контроля внешних устройств и веб-контроль активированы по умолчанию.
- Второй доступный подраздел главного окна Kaspersky Endpoint Security — «Управление защитой».
- По умолчанию все инструменты из этого раздела активированы: файловый антивирус, почтовый антивирус, веб-антивирус и т.д. Мониторинг системы и локальной сети выполняется в режиме реального времени.
- При необходимости каждый из доступных в списке компонентов можно выключить. Это снизит уровень нагрузки программы на систему. При этом есть риск заражения компьютера или ноутбука.
- Последний подраздел главного окна антивируса — «Управление задачами».
- Здесь можно активировать функции проверки целостности системы и полной проверки ПК на наличие вирусных угроз. По умолчанию эти параметры установлены «вручную». В этом случае пользователи самостоятельно запускают эти инструменты.
- При установке параметра «Автоматически», эти задачи будут запускаться в автоматическом режиме.
- Также в этом подразделе расположены инструменты поиска обновлений баз данных антивируса и функция поиска уязвимостей в системе.
Преимущества и недостатки Kaspersky Endpoint Security 11
Преимущества:
- высокий уровень защиты компьютеров и локальной сети организаций;
- возможность автоматизации функций для проверки системы и поиска уязвимостей;
- инструмент контроля запуска программ.
Недостатки:
- высокая стоимость лицензии для небольших компаний.