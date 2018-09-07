SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги IObit Malware Fighter

В данном списке представлены программы для замены IObit Malware Fighter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на IObit Malware Fighter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 18 программ

Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware

Версия 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (169)
MinerSearch
MinerSearch

Версия 1.4.9.6

Программа для поиска и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (42)
SpyHunter
SpyHunter

Версия 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Malware Hunter
Malware Hunter

Версия 1.180.0.800

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork

Версия 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
Trojan Killer
Trojan Killer

Версия 2.1.102.1980

Программа для поиска и удаления вирусов и троянов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
GridinSoft Anti-Malware
GridinSoft Anti-Malware

Версия 4.1.0

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Smadav
Smadav

Версия 14.9

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
ComboFix
ComboFix

Версия 19.11.4.1

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential

Версия 8.8.0.1105

Антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
McAfee Stinger
McAfee Stinger

Версия 12.1.0.3104

Программа для поиска и уничтожения вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
BitDefender Free Edition
BitDefender Free Edition

Версия 1.0.13.61

Бесплатная антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-Malware

Версия 1.15.0.0

Антивирус

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