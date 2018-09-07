SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GridinSoft Anti-Malware

В данном списке представлены программы для замены GridinSoft Anti-Malware. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GridinSoft Anti-Malware, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 18 программ

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
UnHackMe
UnHackMe

Версия 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter

Версия 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Malware Hunter
Malware Hunter

Версия 1.180.0.800

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
Trojan Killer
Trojan Killer

Версия 2.1.102.1980

Программа для поиска и удаления вирусов и троянов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
SUPERAntiSpyware
SUPERAntiSpyware

Версия 10.0.1250

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
SmartFix
SmartFix

Версия 2.4.8.0

Программа для удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Smadav
Smadav

Версия 14.9

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
WiseVector StopX
WiseVector StopX

Версия 2.73

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Kaspersky Rescue Disk
Kaspersky Rescue Disk

Версия 18

Загрузочный антивирус Касперского

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Loaris Trojan Remover
Loaris Trojan Remover

Версия 3.0.69

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RogueKiller
RogueKiller

Версия 13.0.9

Программа для обнаружения и уничтожения вирусов с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-Malware

Версия 1.15.0.0

Антивирус

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