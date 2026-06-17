ESET Online Scanner — бесплатный антивирусный сканер для оперативного обнаружения и удаления вирусов, шпионского ПО, программ-вымогателей и других угроз без установки полноценного антивируса.
Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.
Функции и возможности программы ESET Online Scanner
- Быстрый запуск и комплексное сканирование системы одним нажатием. Программу достаточно скачать запустить. После этого сразу начинается сканирование, которое проверяет все области компьютера: системные папки, загрузочные сектора, оперативную память и автозагрузку. Процесс занимает минимальное время, но при этом обнаруживает множество угроз, включая вирусы, трояны, шпионские модули и программы-вымогатели.
- Обнаружение и удаление всех типов вредоносных программ. Сканер использует те же технологии обнаружения, что и полноценный антивирус ESET. Он находит не только классические вирусы, но и скрытые угрозы: шпионское ПО, которое тайно следит за действиями пользователя, программы-вымогатели, блокирующие доступ к файлам, а также рекламное ПО и потенциально нежелательные приложения. Каждая найденная угроза сопровождается подробным описанием.
- Простота использования без сложных настроек и регистрации. Интерфейс максимально интуитивный: достаточно нажать кнопку запуска и следовать инструкциям на экране. Не нужно создавать учетную запись, вводить личные данные или разбираться в настройках. Программа сама выбирает оптимальные параметры сканирования, а пользователь видит только прогресс-бар и промежуточные результаты. Это делает сканер идеальным для разовой проверки или для тех, кто не хочет устанавливать постоянный антивирус.
- Детальный отчет с возможностью выбора действий для каждой угрозы. После завершения сканирования программа показывает полный список обнаруженных объектов с указанием их типа, местоположения и уровня опасности. Для каждого найденного элемента можно выбрать действие: удалить, поместить в карантин или игнорировать. Это дает полный контроль над процессом очистки и позволяет избежать ложных срабатываний на важных файлах. Отчет можно сохранить для последующего анализа.
- Кросс-платформенность и совместимость с другими антивирусами. Сканер работает не только на Windows, но и на других ОС, в том числе на смартфонах, что позволяет проверить все устройства в доме. Он не конфликтует с уже установленным антивирусом, поэтому его можно использовать как дополнительное средство проверки. После завершения работы программа не оставляет фоновых процессов и полностью удаляется с компьютера, не занимая место на диске. При обнаружении серьезных угроз программа предлагает перейти на полную защиту ESET с постоянным мониторингом, брандмауэром и автоматическими обновлениями.