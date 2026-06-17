ESET Online Scanner — бесплатный антивирусный сканер для оперативного обнаружения и удаления вирусов, шпионского ПО, программ-вымогателей и других угроз без установки полноценного антивируса.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы ESET Online Scanner