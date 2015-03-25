SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Dr.Web Anti-virus Pro

В данном списке представлены программы для замены Dr.Web Anti-virus Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Dr.Web Anti-virus Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

Avira Free Security
Avira Free Security

Версия 1.0.55.984

Бесплатный антивирус для защиты компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus

Версия 19.2.10.0

Защита домашнего компьютера от вирусов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
PRO32
PRO32

Версия 17.0.0.72

Комплект антивирусных программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Adlice Protect
Adlice Protect

Версия 16.8.0.0

Антивирус со встроенным искуственным интеллектом

Оценок пока нет
Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials

Версия 4.10.0209.0

Бесплатный антивирус от Microsoft

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
360 Total Security
360 Total Security

Версия 10.8.0.1469

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
WiseVector StopX
WiseVector StopX

Версия 2.73

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Endpoint Security

Версия 11.0.0.6499

Защита ПК и файловых серверов Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Антивирус Касперского
Антивирус Касперского

Версия 19.0.0.1088

Антивирус для Windows-компьютеров

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (6)
BitDefender Free Edition
BitDefender Free Edition

Версия 1.0.13.61

Бесплатная антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Panda Antivirus Free
Panda Antivirus Free

Версия 18.06.00

Бесплатный внтивирус для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Comodo AntiVirus
Comodo AntiVirus

Версия 6.2.282872.2847

Бесплатный мощный антивирус

Оценок пока нет
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

Антивирусная защита компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Comodo Internet Security
Comodo Internet Security

Версия 8.1.0.4426

Защита от интернет-угроз

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
ESET NOD32 Smart Security
ESET NOD32 Smart Security

Версия 8.0.312.0

Мощный антивирусный пакет для защиты Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)