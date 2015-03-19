SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Comodo Internet Security

В данном списке представлены программы для замены Comodo Internet Security. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Comodo Internet Security, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

UnHackMe
UnHackMe

Версия 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
GlassWire
GlassWire

Версия 3.11.1164

Программа для мониторинга трафика с функциями фаервола

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Spybot — Search & Destroy
Spybot — Search & Destroy

Версия 2.9

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Trojan Killer
Trojan Killer

Версия 2.1.102.1980

Программа для поиска и удаления вирусов и троянов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
360 Total Security
360 Total Security

Версия 10.8.0.1469

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential

Версия 8.8.0.1105

Антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Endpoint Security

Версия 11.0.0.6499

Защита ПК и файловых серверов Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
BitDefender Free Edition
BitDefender Free Edition

Версия 1.0.13.61

Бесплатная антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Panda Antivirus Free
Panda Antivirus Free

Версия 18.06.00

Бесплатный внтивирус для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Dr.Web Anti-virus Pro
Dr.Web Anti-virus Pro

Версия 9.0.0.10160

Антивирус для защиты компьютера в сети

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)