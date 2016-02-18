Comodo Antivirus – программа для обеспечения антивирусной и антишпионской защиты ПК. Она доступна совершенно бесплатно и совместима с Windows XP, 7 и 8.
Функции антивируса:
- Сканирование системы: автоматическое или по выбору пользователя с возможностью указания папок, дисков или файлов для проверки.
- Активная защита ПК каждую секунду.
- Проверка состояния буфера.
- Сканирование по заданному расписанию.
- Обезвреживание троянов, фишинговых программ, червей и вирусов.
- Гибкая настройка действий при обнаружении угрозы.
- Анализ локальной сети и блокировка сетевых угроз.
- Автоматическое обновление.