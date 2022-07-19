ClamAV — бесплатная программа для поиска, удаления и защиты от вирусов в режиме реального времени. Специализация антивируса — защита от вредоносного ПО, распространяющегося посредством электронной почты. Однако ClamAV имеет функции сканирования компьютера, запускающиеся вручную. Главная особенности ClamAV — отсутствие графического пользовательского интерфейса. Управление, настройка и обновление антивирусных баз осуществляется средствами Windows PowerShell путем набора пользователем специализированных команд.

Программа ClamAV подходит для запуска на компьютерах под управлением 32/64-бит Windows XP, Vista, 7, 8 и 10.

Зачем нужен антивирус ClamAV?

Основное предназначение ClamAV — защита компьютера от почтовых вирусов. Данный антивирус может быть встроен в любой почтовый клиент (The Bat, Outlook и т.д.), после чего все приходящие пользователю письма будут автоматически сканироваться ClamAV и изолироваться при обнаружении угроз. Кроме того, данное антивирусное средство применяется и для защиты почтовых серверов, работающих в среде Windows (как правило, серверных версиях).

Второе предназначение антивируса ClamAV — поиск вирусных программ на компьютере (жестких дисках и любых внешних накопителях). Однако функция сканирования ПК запускается вручную.

Функции ClamAV

Помимо сказано выше, в список возможностей и особенностей антивирусного средства ClamAV также относятся:

Широкая база вирусных сигнатур, насчитывающая свыше 850 тыс. различных типов вирусов — троянцев, шпионов, червей, руткитов и т.д.

Возможность обнаружения вредоносных программ, упакованных в архивы различных форматов, включая ZIP, Gzip, RAR, Bzip2, MS SZDD, MS CHM и другие.

Анализ всех типов исполняемых файлов (Portable Executable) Microsoft Windows (EXE, DLL, SYS, DRV, EFI и т.д.), файлов, упакованных посредством UPX, FSG и Petite.

Сканирование всех разновидностей файлов формата mbox и Maildir, использующихся для хранения электронной почты.

Как установить ClamAV на Windows?

Способ установки ClamAV зависит от используемой редакции антивируса. Их две — обычная (устанавливающаяся) и портативная. Обе версии упакованы в архив, доступный для скачивания с этой страницы.

Шаг 1 (установка/распаковка)

При использовании устанавливающейся версии ClamAV — запустите установщик программы от имени администратора (правый клик по файлу — «Запуск от имени администратора») и выполните установку антивируса обычным способом.

Откройте поисковую строку Windows и скопируйте в нее команду «Windows PowerShell». В результатах поиска отобразится значок приложения «Windows PowerShell», кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора».

В открывшееся окно «Windows PowerShell» скопируйте команду: cd "c:\program files\clamav" (с кавычками) и нажмите клавишу «Enter». Переходите к следующему шагу — « Первоначальная настройка ».

(с кавычками) и нажмите клавишу «Enter». Переходите к следующему шагу — « ». При использовании портативной версии — распакуйте архив в любую папку и перейдите в нее. Кликните правой кнопкой мыши с зажатой клавишей «Shift» по пустой области открытой папки и выберите из контекстного меню пункт «Открыть окно PowerShell здесь» (ваша учетная запись Windows должна быть администраторской). Переходите к следующему шагу.

Шаг 2 (первоначальная настройка)

Скопируйте поочередно (нажимайте «Enter» после копирования) в «Windows PowerShell» две следующие команды (не закрывайте Windows PowerShell, он еще пригодится):

copy .\conf_examples\freshclam.conf.sample .\freshclam.conf exe .\freshclam.conf

После ввода второй команды запустится текстовый редактор WordPad. В нем будет приведен текст. Найдите в нем слово «Example» и просто удалите его. После чего закройте документ и согласитесь на сохранение.

Шаг 3 (скачивание/обновление антивирусных баз)

Перед началом использования антивируса необходимо обновить его вирусные базы. Это рекомендуется делать время от времени. Здесь все просто — впишите в Windows PowerShell команду «.\freshclam.exe» и дождитесь окончания скачивания и последующей верификации баз вирусных сигнатур.

Портативную версию ClamAV уже после обновления баз можно будет скопировать на любой внешний носитель, после чего — запускать на любом компьютере прямо с него.

Пример запуска сканирования папки на вирусы в ручном режиме

Как и во всех предыдущих случаях, для запуска процедуры сканирования любых объектов на вирусы используется приложение Windows PowerShell. Для этого используется команда вида: <путь до сканера> + clamscan.exe + <параметры сканирования >. Например, если программа установлена в папку по умолчанию «Program Files» на «Локальном диске С:», а нам необходимо выполнить сканирование съемного накопителя «E:», команда будет иметь следующий вид:

C:\"Program Files"\ClamAV\clamscan.exe --recursive E:\

Здесь параметр «--recursive» задает антивирусу команду на сканирование всего содержимого диска (флешки) «E:», т.е. сначала сканируются файлы в корневом каталоге, а затем все папки, включая вложенные.

Всю прочую информацию о настройке антивируса ClamAV (включая настройку автозапуска и работу в режиме защиты в реальном времени) можно найти на официальном сайте разработчиков.