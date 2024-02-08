AV Block Remover (AVbr) — утилита для выявления и удаления скрытых майнеров в Windows. Автоматически находит и устраняет угрозы, находящиеся в системе. Работает в Windows 7 и выше, русский язык поддерживается. Программа полностью бесплатна и не требует установки.

Скрытые майнеры не проявляют себя явно, однако часто мешают установке антивирусов, просмотру некоторых сайтов, использованию ряда программ. Для устранения этих проблем можно применить утилиту AV Block Remover.

Как очистить Windows от майнеров?

Чтобы выполнить очистку системы от майнеров с помощью AV Block Remover, выполните следующее:

Загрузите архив с программой и распакуйте его в удобном месте. Отключите все антивирусы, работающие в Windows, в том числе Microsoft Defender. По заявлению разработчика, это необходимо для исправной работы AV Block Remover. Запустите EXE-файл утилиты. В открывшемся окне нажмите "ОК". Программа автоматически начнет работу. Участия пользователя в очистке не требуется. Если будет предложено, согласитесь на очистку файла Hosts, который часто редактируют вредоносные программы, а также на удаление учетной записи John, создаваемой одноименным скрытым майнером. Перезагрузите компьютер по окончанию работы утилиты. Активируйте отключенные ранее антивирусы.

В программе также присутствует дополнительный функционал для очистки, позволяющий удалять другие виды вредоносного ПО, адварь, spyware и проч.

По окончанию работы программа создает текстовые файлы с отчетами о сканировании. Они располагаются в директории с утилитой. В них можно увидеть подробную информацию о выполненных действиях и возможных ошибках.

Другие возможности AV Block Remover (AVbr)

В AV Block Remover встроен ряд дополнительных утилит, которые помогают выявлять угрозы в разных компонентах системы. Среди них — Менеджер расширений Internet Explorer, Менеджер Active Setup, Менеджер аплетов панели управления и другие. С их помощью можно находить не только скрытые майнеры, но и другие виды вредоносного ПО.

Программа AV Block Remover не способна в полной мере устранять все возможные виды угроз, однако позволяет прекратить действие многих из нихи возобновить исправную работу антивирусного ПО и сайтов, которой они могли препятствовать.

AV Block Remover — удобный и функциональный инструмент для удаления скрытых майнеров из операционной системы, который полностью бесплатен, поддерживает старые версии Windows, переведен на разные языки и не требует установки.