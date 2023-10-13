SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Антивирус Kaspersky Free

В данном списке представлены программы для замены Антивирус Kaspersky Free. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Антивирус Kaspersky Free, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

PRO32
PRO32

Версия 17.0.0.72

Комплект антивирусных программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Adlice Protect
Adlice Protect

Версия 16.8.0.0

Антивирус со встроенным искуственным интеллектом

Оценок пока нет
Microsoft Defender
Microsoft Defender

Версия 102.2310.10002.0

Официальный антивирус Microsoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (12)