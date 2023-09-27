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Антивирус Kaspersky Free

Антивирус Kaspersky Free

Бесплатное решение от Kaspersky Lab для защиты Windows-компьютеров от вредоносных программ

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Актуальная версия 21.14.5.462
Скачать 4 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 21.14.5.462

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