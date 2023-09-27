Антивирус Kaspersky Free – это бесплатная версия знаменитого антивирусного решения от компании Kaspersky Lab, предназначенная для обеспечения базовой защиты персонального компьютера на платформе Windows от разнообразных вредоносных программ. Благодаря многолетнему опыту и передовым технологиям, Kaspersky Free обеспечивает надежную защиту от вирусов, троянцев, червей, рекламного ПО и других угроз.

Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс, что делает ее доступной для пользователей разного уровня подготовки. Встроенные модули сканирования позволяют проводить как полный, так и быстрый анализ системы на предмет наличия вредоносного кода. Автоматические обновления баз данных гарантируют, что антивирус всегда на шаг впереди от новых угроз.

Хотя Kaspersky Free и является бесплатной версией, она предоставляет высококачественную защиту, которая не уступает многим платным решениям. Однако для пользователей, желающих расширенных функций и дополнительных инструментов защиты, таких как родительский контроль или защита интернет-платежей, компания предлагает платные версии своих продуктов.