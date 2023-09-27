Adlice Protect — программа для обнаружения и удаления сложных угроз, ранее известная как RogueKiller Anti-Malware. Использует продвинутые алгоритмы и искусственный интеллект для борьбы с вирусами, руткитами и программами-вымогателями.
Программа распространяется по модели freemium: бесплатная версия со сканированием и удалением угроз, платные версии Premium и Technician с расширенными возможностями. Стоимость расширенных версий начинается от 15$ в год. Работает на операционной системе Windows 7 SP1 и выше и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы Adlice Protect
- Глубокая проверка системы на различные угрозы. Программа сканирует компьютер на наличие вирусов, троянов, руткитов, шпионского и рекламного ПО. Благодаря облачным подписям и эвристическому анализу она обнаруживает даже новые, еще не внесенные в базы угрозы. Сканер работает быстро и практически не влияет на производительность системы, позволяя продолжать работу или играть прямо во время проверки.
- Защита от программ-вымогателей в реальном времени. Антивирусный модуль предотвращает запуск вредоносных программ, блокируя их до того, как они успеют нанести вред. Специальная защита от программ-вымогателей отслеживает попытки шифрования файлов и пресекает их, защищая документы, фотографии и другие важные данные от вымогательства. В случае обнаружения подозрительной активности пользователь получает уведомление и может предотвратить потерю информации.
- Защита буфера обмена от кражи паролей и конфиденциальных данных. Программа мониторит доступ к буферу обмена и блокирует попытки вредоносных программ считывать или изменять его содержимое. Это защищает скопированные пароли, номера кредитных карт, адреса криптовалютных кошельков и другую чувствительную информацию от перехвата. Функция особенно полезна при использовании менеджеров паролей и работе с финансовыми сервисами.
- Портативная версия для восстановления зараженных систем. Лицензия Technician позволяет создать портативную версию программы на USB-накопителе для использования на неограниченном количестве компьютеров. Это идеальное решение для специалистов по ремонту ПК и ИТ-администраторов, которым нужно очищать системы без установки дополнительного ПО. Программа может запускаться с флешки или сетевого диска, а также поддерживает скриптовое управление для автоматизации процессов.
- Минимальное влияние на производительность и экономия заряда батареи. Движок реального времени разработан с учетом современных требований к ресурсам. Программа работает прозрачно, не замедляя загрузку системы, работу приложений и не расходуя излишне заряд батареи на ноутбуках. Это достигается за счт оптимизированных алгоритмов, которые не нагружают процессор и оперативную память во время активного использования компьютера, что позволяет оставаться защищенным без ущерба для игр и работы.