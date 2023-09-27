Adlice Protect — программа для обнаружения и удаления сложных угроз, ранее известная как RogueKiller Anti-Malware. Использует продвинутые алгоритмы и искусственный интеллект для борьбы с вирусами, руткитами и программами-вымогателями.

Программа распространяется по модели freemium: бесплатная версия со сканированием и удалением угроз, платные версии Premium и Technician с расширенными возможностями. Стоимость расширенных версий начинается от 15$ в год. Работает на операционной системе Windows 7 SP1 и выше и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы Adlice Protect