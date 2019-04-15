360 Total Security Essential (ранее — 360 Internet Security) — условно-бесплатная антивирусная система от китайских разработчиков Qihoo для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2008 и более поздних версий серверных ОС. Антивирус имеет поддержку русского языка.

Возможности 360 Total Security Essential

По своим ключевым возможностям антивирус 360 Total Security Essential во многом аналогичен более известным антивирусным системам — таким как Eset Nod32 или Kaspersky Anti-Virus. Однако он имеет упрощенный пользовательский интерфейс с небольшим количеством настроек, из-за чего антивирусная программа на первый взгляд кажется менее функциональной, нежели заявляют ее создатели.

5 антивирусных движков в одной программе. Уникальной особенностью 360 Total Security Essential можно назвать составной характер антивирусной системы. В программе работают одновременно 5 движков, два из которых предоставлены сторонними разработчиками (Bitdefender и Avira), остальные три разработаны в собственных лабораториях Qihoo (QVMII, 360 Cloud и System Repair).

Таким образом, 360 Total Security Essential — это целый комплекс антивирусных программ, обеспечивающий защиту от различных типов угроз, включая:

Разнообразные файловые вирусы, заражающие исполняемые EXE-файлы.

Сетевые черви, распространяющиеся вместе со скачиваемыми в интернете файлами.

Широкий спектр троянских программ — бекдоры, качальщики, руктиты, DDoS-троянцы и т.д.

Рекламные вирусы, в основном открывающие в браузерах ссылки с рекламным или другим типом контента.

Шпионские программы, отслеживающие действия пользователя за компьютером.

Вирусы-боты, выполняющие различные действия на компьютере по указанию своего создателя — майнинг криптовалют, DDoS-атака на сайт/сервер/компьютер и т.д.

Выявление вирусов на компьютере. Антивирус 360 Total Security Essential обеспечивает защиту компьютера, как в реальном времени, так и путем обнаружения на жестком диске файлов, зараженных "спящими" (срабатывают только при запуске файлов или иных действиях за компьютером) вирусами.

В первом случае антивирусная система автоматически проверяет все копируемые и/или скачиваемые из сети файлы, осуществляет анализ запущенных программ и отслеживает их действия. Для поиска "спящих" вирусов предусмотрен специальный сканирующий модуль, позволяющий выполнить быстрое, полное или выборочное сканирование жесткого диска и всех подключенных к ПК внешних носителей.

Процесс сканирования компьютера можно запустить вручную либо автоматически путем создания расписания проверки в соответствующем разделе настроек антивируса.

Сетевая защита. В антивирусную систему 360 Total Security Essential встроен собственный брандмауэр (сетевой экран, фаервол), позволяющий:

Отслеживать сетевую активность любых приложений и блокировать им доступ в сеть (по команде пользователя либо автоматически, если антивирусу точно известно о вредоносности той или иной программы).

Измерять объемы принимаемых и отправляемых данных сетевыми приложениями с возможностью блокировки им доступа в сеть при превышении лимита трафика (устанавливается пользователем).

Отображение списка всех активных соединений компьютера с удаленными серверами с возможностью блокировки выбранных направлений.

Отдельно от брандмауэра в 360 Total Security Essential предусмотрен модуль блокировки сетевых адресов (по URL или IP). Внесенные в этот список целые домены или ссылки на определенные страницы невозможно будет открыть в браузере либо установить с ними соединение другими стандартными способами.

Безопасный серфинг в интернете. При необходимости пользователь может добавить в свой браузер расширение «360 Total Security», для работы которого на компьютере должен быть установлен основной антивирус. Данное расширение позволяет предотвратить открытие в браузере сомнительных сайтов. В настоящий момент данное расширение поддерживается браузерами Chrome, Firefox, Opera, Яндекс.Браузер и Edge.

Песочница. Довольно полезная функция, позволяющая запускать исполнимые EXE-файлы в изолированной среде. Запущенные в песочнице программы не могут получить доступ к важным системным функциям, потому не будут способны навредить работе операционной системы. Также изолированные приложения не имеют возможность сохранения каких-либо данных на жестком диске.

Песочница в основном используется для тестирования работы исполнимых файлов. Пользователь, к примеру, может запустить при помощи данной функции инсталлятор скачанной программы. Если он окажется зараженным вредоносным кодом, попытается что-то скачать из интернета, изменить настройки системы или выполнить любое другое нежелательное действие, 360 Total Security Essential выдаст соответствующее предупреждение и заблокирует работу установщика.

В бесплатной версии антивируса 360 Total Security Essential работают все функции, кроме брандмауэра.