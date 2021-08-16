360 Total Security — антивирусная программа с рядом дополнительных функций, как для защиты компьютера от различных киберугроз, так и для его обслуживания и оптимизации. Антивирус распространяется бесплатно, но содержит ненавязчивую рекламу платной «Премиум» версии. Интерфейс имеет перевод на русский язык. Подходит для компьютеров под управлением Windows XP и выше (32 бит и 64 бит).

Функции 360 Total Security

По сути, антивирус 360 Total Security является комплексом программ, обеспечивающих защиту компьютера от самых различных типов угроз. Состоит этот комплекс из 5-ти антивирусных движков:

KunPeng AntiVir. Обеспечивает защиту от различных типов вредоносных программ в режиме реального времени. Мощный сканер файлов, использующий алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения ранее неизвестных угроз. 360 Cloud. Облачный сканер, обеспечивающий защиту пользователя в интернете при использовании браузеров и различных сетевых приложений. System Repair. Движок, отвечающий за защиту операционной системы путем отслеживания изменения критических параметров, сканирования загружаемых в память данных и т.д. Еще один движок для защиты пользователя в сети, способный блокировать выполнение вредоносных скриптов в браузерах и различных приложениях.

Антивирусная программа 360 Total Security обеспечивает защиту компьютера от следующих типов угроз (неполный список):

Всевозможные разновидности вирусов, известные вредоносные программы и потенциально опасное программное обеспечение.

Отдельное внимание уделено разработчиками защите от программ-вымогателей, в т.ч. вирусов-шифровальщиков.

Кейлоггеры — программы, отслеживающие действия пользователя за компьютером, вплоть до нажатия клавиш и клики мышью.

Фишинговые (поддельные) сайты, автоматически блокирующиеся при попытке входа на них с любого браузера. Особое внимание уделено защите данных банковских карт при совершении оплаты в онлайн магазинах и сервисах.

Вредоносные программы или отдельные функции в приложениях, пытающиеся получить несанкционированных доступ к веб-камере.

Методы борьбы с киберугрозами антивируса 360 Total Security включают автоматическую блокировку сетевых адресов, сканирование файлов на наличие вредоносного кода при их скачивании, открытии и сохранении, автоматическое сканирование подключаемых к компьютеру внешних носителей данных, отслеживание поведения любых запускаемых программ, отслеживание вносимых изменений в реестр и т.д.

Есть у антивируса 360 Total Security и ряд дополнительных функций:

Песочница. Предназначена для запуска любых программ в изолированной среде, что не позволяет им каким-либо образом навредить файлам или системе, похитить и передать данные пользователя.

Проверка надежности пароля для подключения к сети Wi-Fi, а также проверка безопасности используемых DNS-серверов.

Функции очистки временных файлов и мусора, сгенерированного установленными в браузерах плагинами.

Управление автозагрузкой, запланированными заданиями и системными службами.

Автоматическая оптимизация интернет соединения, браузера, службы индексирования системы, SSD-накопителей и другие функции.

Функции «Премиум» 360 Total Security

Платная версия антивируса 360 Total Security имеет ряд дополнительных функций, как по части защиты от киберугроз, так и по части обслуживания и оптимизации компьютера. Сюда входят:

Фаервол, позволяющий, в т.ч., создавать «черные» списки сетевых адресов для их блокировки доступа к ним с компьютера.

Специальный модуль «Анти-трекер конфиденциальности» блокирует попытки сайтов и сетевых приложений собирать данные о компьютере и пользователе.

Защита от бесфайловых атак, в т.ч. эксплойтов, макросов и скриптов, проникающих в компьютер через интернет или иными путями сразу в память, минуя жестких диск.

Файловый шредер, позволяющий удалять данные с диска без возможности их последующего восстановления.

Функция очистки конфиденциальных данных с диска, сгенерированных браузерами и другими приложениями, по расписанию или запросу пользователя.

Модуль для автоматического обновления установленных на компьютере драйверов.

Блокировка рекламы в браузерах и другие функции.

Для использования этого и другого платного функционала антивируса 360 Total Security требуется оформить подписку. На момент написания обзора ее стоимость составляла всего 833 руб. в год.