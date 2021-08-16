SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
360 Total Security

360 Total Security

Бесплатный антивирус для Windows

4,0 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 10.8.0.1469
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История изменений

Версия 10.8.0.1469

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Оценки программы

4,0

3 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о 360 Total Security

1 отзыв

Иван

Ни какой рекламы в бесплатной версии нет, всё настраивается. Много хороших фишек. Не грузит систему, у меня 1,5гб ОЗУ, ноут летает