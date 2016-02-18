В данном списке представлены программы для замены Microsoft Defender. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Defender, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Microsoft Defender.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Defender, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Microsoft Defender. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Defender, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 2026
Программа для поиска и удаления вирусов
Версия 1.0.55.984
Бесплатный антивирус для защиты компьютера
Версия 19.2.10.0
Защита домашнего компьютера от вирусов
Версия 17.0.0.72
Комплект антивирусных программ
Версия 21.14.5.462
Бесплатное решение от Kaspersky Lab для защиты Windows-компьютеров от вредоносных программ
Версия 19.0.0.1088
Антивирус для Windows-компьютеров
Версия 1.15.0.0
Антивирус
Версия 4.0.0.17
Портативный комплект антивирусных инструментов
Версия 8.0.0.623
Обнаружение и удаление вредоностного ПО.
Версия 6.2.282872.2847
Бесплатный мощный антивирус