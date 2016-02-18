SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft Defender

В данном списке представлены программы для замены Microsoft Defender. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Defender, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
Avira Free Security
Avira Free Security

Версия 1.0.55.984

Бесплатный антивирус для защиты компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus

Версия 19.2.10.0

Защита домашнего компьютера от вирусов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
PRO32
PRO32

Версия 17.0.0.72

Комплект антивирусных программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Антивирус Kaspersky Free
Антивирус Kaspersky Free

Версия 21.14.5.462

Бесплатное решение от Kaspersky Lab для защиты Windows-компьютеров от вредоносных программ

Оценок пока нет
Антивирус Касперского
Антивирус Касперского

Версия 19.0.0.1088

Антивирус для Windows-компьютеров

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (6)
Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-Malware

Версия 1.15.0.0

Антивирус

Оценок пока нет
Emsisoft Emergency Kit Free
Emsisoft Emergency Kit Free

Версия 4.0.0.17

Портативный комплект антивирусных инструментов

Оценок пока нет
Spyware Doctor
Spyware Doctor

Версия 8.0.0.623

Обнаружение и удаление вредоностного ПО.

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Comodo AntiVirus
Comodo AntiVirus

Версия 6.2.282872.2847

Бесплатный мощный антивирус

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