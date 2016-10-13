SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Spyware Doctor

В данном списке представлены программы для замены Spyware Doctor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Spyware Doctor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware

Версия 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (169)
Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
Spybot — Search & Destroy
Spybot — Search & Destroy

Версия 2.9

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Adlice Protect
Adlice Protect

Версия 16.8.0.0

Антивирус со встроенным искуственным интеллектом

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Microsoft Defender
Microsoft Defender

Версия 102.2310.10002.0

Официальный антивирус Microsoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (12)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
SUPERAntiSpyware
SUPERAntiSpyware

Версия 10.0.1250

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
SmartFix
SmartFix

Версия 2.4.8.0

Программа для удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Emsisoft Anti-Malware
Emsisoft Anti-Malware

Версия 2022.8.0.11599

Программа для поиска и удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Comodo Cleaning Essentials
Comodo Cleaning Essentials

Версия 10.0.0.6111

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Loaris Trojan Remover
Loaris Trojan Remover

Версия 3.0.69

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RogueKiller
RogueKiller

Версия 13.0.9

Программа для обнаружения и уничтожения вирусов с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Emsisoft Emergency Kit Free
Emsisoft Emergency Kit Free

Версия 4.0.0.17

Портативный комплект антивирусных инструментов

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