Shadow Scan – программа для мониторинга IP-сетей и устройств, а также сканирования их на наличие ошибок или угроз хакерских атак. Инструмент работает в двух режимах: разовая проверка или постоянный контроль над состоянием сетей.

Shadow Scan исследует данные админ-панели и серверов, выявляет хакерские проникновения, баги в настройках компьютера и сетевые сбои. По окончанию сканирования программа предлагает пути решения проблем и предоставляет адрес, откуда можно скачать недостающий модуль или патч.

В Shadow Scan можно настроить проверку серверов и изменить степень сетевого сканирования. Программа составляет отчеты о проделанной работе в формате html, XML или PDF.