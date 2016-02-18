Online Privacy Pro – это уникальное дополнении к вашему браузеру, которое поможет защититься от взлома персональных данных. Не секрет, что каждый браузер содержит историю, сохраненные пароли и прочую важную информацию. Online Privacy Pro не позволит узнавать ее сайтам, атакующим компьютер.

Система модулей с шифрами позволяет максимально закодировать данные. Утилита предназначена для того, чтобы полностью усовершенствовать собственную политику конфиденциальности в интернете.

Скачать плагин можно с официального сайта разработчика или Softsalad.ru. Взаимодействие возможно с большинством известных браузеров.