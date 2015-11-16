SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Malwarebytes Anti-Malware

В данном списке представлены программы для замены Malwarebytes Anti-Malware. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Malwarebytes Anti-Malware, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
MinerSearch
MinerSearch

Версия 1.4.9.6

Программа для поиска и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (42)
UnHackMe
UnHackMe

Версия 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter

Версия 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Spybot — Search & Destroy
Spybot — Search & Destroy

Версия 2.9

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
SpyHunter
SpyHunter

Версия 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork

Версия 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
ComboFix
ComboFix

Версия 19.11.4.1

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-Malware

Версия 1.15.0.0

Антивирус

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Spyware Doctor
Spyware Doctor

Версия 8.0.0.623

Обнаружение и удаление вредоностного ПО.

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
HitmanPro
HitmanPro

Версия 3.7.9.221

Удаление шпионских модулей

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