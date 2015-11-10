SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Emsisoft Anti-Malware

В данном списке представлены программы для замены Emsisoft Anti-Malware. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Emsisoft Anti-Malware, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Reg Organizer
Reg Organizer

Версия 9.95

Программа для чистки компьютера

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Spybot — Search & Destroy
Spybot — Search & Destroy

Версия 2.9

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Adlice Protect
Adlice Protect

Версия 16.8.0.0

Антивирус со встроенным искуственным интеллектом

Оценок пока нет
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
SUPERAntiSpyware
SUPERAntiSpyware

Версия 10.0.1250

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
SmartFix
SmartFix

Версия 2.4.8.0

Программа для удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Comodo Cleaning Essentials
Comodo Cleaning Essentials

Версия 10.0.0.6111

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Loaris Trojan Remover
Loaris Trojan Remover

Версия 3.0.69

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RogueKiller
RogueKiller

Версия 13.0.9

Программа для обнаружения и уничтожения вирусов с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Spyware Doctor
Spyware Doctor

Версия 8.0.0.623

Обнаружение и удаление вредоностного ПО.

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

Антивирусная защита компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)