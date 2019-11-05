SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AdFender

В данном списке представлены программы для замены AdFender. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AdFender, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Ad Muncher
Ad Muncher

Версия v4.94.3412

Программа для блокировки рекламы в браузерах

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Adguard
Adguard

Версия 7.2.2936

Программа для блокировки рекламы и сайтов в браузерах

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)