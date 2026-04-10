1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных разработана в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и регулирует порядок обработки персональных данных пользователей сайта https://www.softsalad.ru/.

Оператор персональных данных — владелец сайта.

Использование сайта означает согласие пользователя с данной Политикой.

2. Персональные данные, обрабатываемые оператором

Оператор обрабатывает следующие персональные данные пользователей:

Фамилия, имя, отчество (ФИО);

Никнейм (псевдоним);

Текст комментариев, размещаемых на сайте.

3. Цели обработки персональных данных

Персональные данные обрабатываются в следующих целях:

обеспечение функционирования сайта;

публикация пользовательских комментариев;

идентификация пользователя в рамках размещения контента;

обеспечение обратной связи.

4. Правовые основания обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется на основании:

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется:

с использованием средств автоматизации и без использования таких средств;

с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством РФ.

Оператор обеспечивает:

конфиденциальность персональных данных;

предотвращение несанкционированного доступа;

применение необходимых правовых, организационных и технических мер защиты.

6. Сроки обработки и хранения персональных данных

Персональные данные обрабатываются и хранятся:

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Для полного удаления ваших персональных данных отправьте запрос на электронную почту info@softsalad.ru. Данные будут удалены в течение 14 рабочих дней.

8. Передача персональных данных третьим лицам

Персональные данные не передаются третьим лицам, за исключением случаев:

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

когда передача необходима для выполнения требований закона.

9. Права субъекта персональных данных

Пользователь имеет право:

получать информацию о своих персональных данных;

требовать уточнения, блокирования или уничтожения данных;

отозвать согласие на обработку персональных данных;

обжаловать действия оператора в уполномоченные органы.

10. Меры по защите персональных данных

Оператор принимает необходимые меры для защиты персональных данных, включая:

ограничение доступа к персональным данным;

использование средств защиты информации;

внутренний контроль соблюдения требований законодательства.

11. Заключительные положения

Настоящая Политика действует бессрочно до замены новой редакцией. Актуальная версия Политики размещается на сайте и является общедоступной.