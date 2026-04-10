SoftSalad СОФТСАЛАТ

Политика обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных разработана в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и регулирует порядок обработки персональных данных пользователей сайта https://www.softsalad.ru/.

Оператор персональных данных — владелец сайта.

Использование сайта означает согласие пользователя с данной Политикой.

2. Персональные данные, обрабатываемые оператором

Оператор обрабатывает следующие персональные данные пользователей:

  • Фамилия, имя, отчество (ФИО);
  • Никнейм (псевдоним);
  • Текст комментариев, размещаемых на сайте.

3. Цели обработки персональных данных

Персональные данные обрабатываются в следующих целях:

  • обеспечение функционирования сайта;
  • публикация пользовательских комментариев;
  • идентификация пользователя в рамках размещения контента;
  • обеспечение обратной связи.

4. Правовые основания обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется на основании:

  • Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
  • согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется:

  • с использованием средств автоматизации и без использования таких средств;
  • с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством РФ.

Оператор обеспечивает:

  • конфиденциальность персональных данных;
  • предотвращение несанкционированного доступа;
  • применение необходимых правовых, организационных и технических мер защиты.

6. Сроки обработки и хранения персональных данных

Персональные данные обрабатываются и хранятся:

  • до достижения целей обработки;
  • либо до отзыва согласия субъектом персональных данных;
  • либо в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Удаление персональных данных

Для полного удаления ваших персональных данных отправьте запрос на электронную почту info@softsalad.ru. Данные будут удалены в течение 14 рабочих дней.

8. Передача персональных данных третьим лицам

Персональные данные не передаются третьим лицам, за исключением случаев:

  • предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  • когда передача необходима для выполнения требований закона.

9. Права субъекта персональных данных

Пользователь имеет право:

  • получать информацию о своих персональных данных;
  • требовать уточнения, блокирования или уничтожения данных;
  • отозвать согласие на обработку персональных данных;
  • обжаловать действия оператора в уполномоченные органы.

10. Меры по защите персональных данных

Оператор принимает необходимые меры для защиты персональных данных, включая:

  • ограничение доступа к персональным данным;
  • использование средств защиты информации;
  • внутренний контроль соблюдения требований законодательства.

11. Заключительные положения

Настоящая Политика действует бессрочно до замены новой редакцией. Актуальная версия Политики размещается на сайте и является общедоступной.