Мы — российская IT-компания, для которой разработка софта и ведение каталога программ уже более двадцати лет остаются главным делом. За эти годы мы научились смотреть на приложения одновременно глазами создателей и глазами пользователей: понимаем, как работает код, и знаем, что на самом деле важно при выборе программы.

Наш каталог SoftSalad.ru появился из простого желания — собрать в одном месте действительно стоящий, безопасный софт для Windows и избавить людей от необходимости рыскать по десяткам сомнительных сайтов. Мы не гонимся за количеством. Для нас важнее, чтобы каждая программа в каталоге была проверена лично и заслуживала доверия.

Почему этому можно верить: мы сами пишем софт, тестируем чужие решения и каждый день работаем с дистрибутивами. Это не хобби, а наша профессия и репутация.

Редакционная политика: как мы отбираем программы

Мы не публикуем всё подряд. Каждая программа, которая попадает в каталог, проходит через внутренний фильтр. Главные критерии простые и незыблемые:

Полезность и качество . Приложение должно решать реальную задачу, быть стабильным и удобным. Мы смотрим на функциональность, интерфейс и отзывы сообщества.

. Приложение должно решать реальную задачу, быть стабильным и удобным. Мы смотрим на функциональность, интерфейс и отзывы сообщества. Репутация и известность . Предпочтение отдаётся программам с хорошей историей, прозрачными разработчиками и положительным «цифровым следом». Если продукт малоизвестен, но перспективен, мы изучаем его особенно внимательно.

. Предпочтение отдаётся программам с хорошей историей, прозрачными разработчиками и положительным «цифровым следом». Если продукт малоизвестен, но перспективен, мы изучаем его особенно внимательно. Абсолютная безопасность. Никаких вирусов, троянов, навязчивой рекламы и подозрительного поведения. При малейших сомнениях программа в каталог не попадает.

Простой принцип: плохие программы — мимо. Если софт не соответствует нашим стандартам, мы просто не будем о нём писать.

Обязательная техническая проверка

Мы не доверяем описаниям на сайтах разработчиков — мы проверяем файлы руками. Каждый дистрибутив перед размещением проходит многоступенчатую проверку:

Оригинальные источники . Файлы берутся только с официальных сайтов или доверенных зеркал разработчиков. Никаких перепакованных сборок со сторонних ресурсов.

. Файлы берутся только с официальных сайтов или доверенных зеркал разработчиков. Никаких перепакованных сборок со сторонних ресурсов. Хеши и цифровые подписи . Мы сверяем контрольные суммы (MD5, SHA-256) с теми, что публикует производитель, и проверяем, действительна ли цифровая подпись файла. Это гарантирует, что дистрибутив не был изменён после публикации.

. Мы сверяем контрольные суммы (MD5, SHA-256) с теми, что публикует производитель, и проверяем, действительна ли цифровая подпись файла. Это гарантирует, что дистрибутив не был изменён после публикации. Антивирусное сканирование. Каждый файл в обязательном порядке проверяется несколькими современными антивирусными движками. Если хотя бы один из них сигнализирует об угрозе, программа снимается с публикации до полного выяснения причин.

Только после того, как программа проходит все эти этапы, мы пишем обзор, делаем собственные скриншоты и добавляем её в каталог.

Актуальность и обновления

Мы отслеживаем выход новых версий и стараемся добавлять их в каталог сразу после официального релиза. Для этого мы следим за сайтами разработчиков, ветками на GitHub и официальными changelog'ами. Если программа обновилась — наши пользователи узнают об этом одними из первых.