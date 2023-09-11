Яндекс.Браузер не запускается — почему и что делать?

При использовании Яндекс.Браузера в его работе могут возникнуть сбои. Они способы привести к полной потере работоспособности приложения, из-за чего оно перестанет запускаться. Это может происходить по самым разным причинам. Разберем 7 простых способов решения проблемы, которые помогут восстановить исправную работу Яндекс.Браузера, если он не запускается.

Перезапуск программы Для начала стоит попробовать завершить работу браузера и запустить его повторно. Для этого нужно открыть Диспетчер задач и перейти во вкладку Подробности. В этом разделе нужно найти все процессы Яндекс.Браузера, поочередно выделить и завершить их кнопкой Снять задачу. Обычно они имеют название browser.exe и помечены иконкой программы.

После этого попробуйте повторно запустить приложение. Во многих случаях такой полный перезапуск помогает вернуть программе работоспособность и исправно открыть ее.

Перезагрузка компьютера Перезагрузка ПК также часто помогает избавиться от проблемы. Перезапуск компьютера позволяет завершить все процессы, которые могут мешать открытию новых задач, в том числе Яндекс Браузера. Если после перезагрузки программа все равно не заработает, стоит попробовать другой способ.

Обновление браузера В некоторых случаях установка последней актуальной версии браузера помогает вернуть ему работоспособность. Разработчики постоянно выявляют неполадки приложения и исправляют их в новых изданиях. Если браузер не запускается, обновить его встроенными инструментами невозможно. В таком случае нужно скачать последнюю версию программы (сделать это можно здесь) и установить ее вручную.

Инсталлятор найдет имеющуюся версию браузера и обновит ее файлы. После обновления программы следует перезагрузить компьютер для корректного сохранения изменений.

Переустановка программы Если обновление не поможет решить проблему, можно попробовать полностью переустановить браузер. Для этого: 1. Откройте Панель управления и зайдите в раздел Программы и компоненты.

2. Найдите Яндекс Браузер в списке приложений, выделите его и нажмите на кнопку Удалить.

3. Выполните все шаги мастера удаления программы и перезагрузите ПК. 4. Скачайте установщик последней версии браузера с официального сайта Яндекс и инсталлируйте программу из загруженного файла.

5. Перезагрузите компьютер. В большинстве случаев переустановка приложения позволяет избавиться от любых проблем с его запуском и вернуть ему работоспособность.

Поиск вирусов Иногда причиной неработоспособности приложения могут становиться вирусы. На возможность заражения ПК стоит обратить особое внимание в тех случаях, когда Яндекс Браузер является не единственной программой, которая не запускается. Тогда следует проверить операционную систему на наличие вирусов. Это можно сделать при помощи стандартного антивируса Защитник Windows. Для этого: 1. Запустите Параметры Windows при помощи сочетания клавиш Win+ I. 2. Откройте раздел Обновление и безопасность. 3. Зайдите во вкладку Безопасность Windows. 4. Выберите пункт Защита от вирусов и угроз.

5. Щелкните на ссылку Параметры сканирования.

6. Выберите параметр Полное сканирование и запустите проверку, нажав на кнопку Выполнить сейчас.

После завершения проверки программа предложит переместить найденные угрозы в карантин. Сделав это, стоит перезагрузить ПК. Скорее всего, после этого Яндекс Браузер заработает исправно.

Очистка кэша DNS Одна из возможных причин проблем с запуском браузеров и других программ, работающих с сетью — переполненный кэш DNS. Чтобы очистить его, откройте Командную строку любым удобным способом. Например, через поиск на панели задач. В консоли нужно поочередно выполнить команды route -f и ipconfig /flushdns, после чего произвести перезагрузку ПК.

