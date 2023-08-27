Как исправить ошибку WSLRegisterDistribution Failed with Error?

При попытке запустить дистрибутив GNU/Linux в подсистеме WSL у некоторых пользователей возникает ошибка WslRegisterDistribution. Она может иметь разный код (например, 0x8007019e или 0x800706be), но в любом случае приводит к тому, что получить доступ к Linux невозможно.

К основным и наиболее распространенным причинам неполадки WslRegisterDistribution при запуске подсистемы Linux относятся некорректная установка WSL, сбои в работе подсистемы и отключенная виртуализация в BIOS компьютера. В ряде случаев источником неисправности также могут становиться ошибки внутри Windows или устанавливаемого дистрибутива GNU/Linux.

Для начала стоит выполнить перезагрузку компьютера, если она не осуществлялась после установки WSL. Чтобы подсистема корректно инсталлировалась в Windows, нужно перезапустить ПК. Попробуйте сделать это для исправления ошибки.

Ошибка часто вызывается сбоями в работе WSL. Неполадки подсистемы обычно быстро выявляются разработчиками и исправляются в обновлениях. Поэтому стоит попробовать установить новую версию подсистемы. Для этого достаточно воспользоваться командой обновления в консоли. Откройте Командную строку с правами администратора и выполните в ней wsl --update. После этого следует перезагрузить компьютер.

Проверка настроек виртуализации в BIOS/UEFI

Если виртуализация отключена в настройках BIOS, система не сможет использовать ее для запуска виртуальных машин, в том числе подсистемы WSL. Поэтому при наличии проблем с работой подсистемы Linux стоит проверить некоторые параметры BIOS.

Для этого нужно перезапустить ПК и во время запуска начать часто нажимать на специальную клавишу для входа в BIOS. Она отличается у разных производителей материнских плат и ноутбуков. Чаще всего используются кнопки Delete и F2.

В меню BIOS/UEFI нужно найти настройки виртуализации. Обычно они находятся в разделе Configuration или Advanced, однако могут располагаться и в других вкладках. Виртуализация должна быть включена и иметь статус Enabled. Если она отключена, нужно ее активировать. В BIOS эта настройка может называться по-разному. Например, Virtualization, Intel Virtual Technology или Intel Virtualization Technology.

После изменения параметров нужно выйти из BIOS с сохранением изменений. Произойдет перезагрузка, по завершению которой можно будет проверять работоспособность виртуализации. Если ранее она была отключена, но вы включили ее в BIOS, скорее всего, WSL после этого начнет работать исправно.