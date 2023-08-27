Как исправить ошибку WSLRegisterDistribution Failed with Error?

При попытке запустить дистрибутив GNU/Linux в подсистеме WSL у некоторых пользователей возникает ошибка WslRegisterDistribution. Она может иметь разный код (например, 0x8007019e или 0x800706be), но в любом случае приводит к тому, что получить доступ к Linux невозможно.
Почему возникает ошибка WslRegisterDistribution?
К основным и наиболее распространенным причинам неполадки WslRegisterDistribution при запуске подсистемы Linux относятся некорректная установка WSL, сбои в работе подсистемы и отключенная виртуализация в BIOS компьютера. В ряде случаев источником неисправности также могут становиться ошибки внутри Windows или устанавливаемого дистрибутива GNU/Linux.
7 способов устранить неполадку
Рассмотрим 7 основных способов решения ошибки, которые помогут избавиться от нее и запустить Linux исправно.
Перезагрузка компьютера
Для начала стоит выполнить перезагрузку компьютера, если она не осуществлялась после установки WSL. Чтобы подсистема корректно инсталлировалась в Windows, нужно перезапустить ПК. Попробуйте сделать это для исправления ошибки.
Обновление подсистемы WSL
Ошибка часто вызывается сбоями в работе WSL. Неполадки подсистемы обычно быстро выявляются разработчиками и исправляются в обновлениях. Поэтому стоит попробовать установить новую версию подсистемы. Для этого достаточно воспользоваться командой обновления в консоли. Откройте Командную строку с правами администратора и выполните в ней wsl --update. После этого следует перезагрузить компьютер.
Сброс WSL в Параметрах
Откат настроек дистрибутива в Параметрах иногда помогает устранить неисправность. Чтобы выполнить сброс, проделайте следующее:
- Откройте Параметры любым способом.
- Перейдите в раздел Приложения.
- Найдите используемый дистрибутив Linux (например, Ubuntu) и откройте его дополнительные параметры.
- Щелкните на кнопку Сброс.
После этого перезагрузите ПК и попробуйте запустить Linux повторно. В некоторых случаях сброс помогает восстановить исправную работу подсистемы.
Проверка настроек виртуализации в BIOS/UEFI
Если виртуализация отключена в настройках BIOS, система не сможет использовать ее для запуска виртуальных машин, в том числе подсистемы WSL. Поэтому при наличии проблем с работой подсистемы Linux стоит проверить некоторые параметры BIOS.
Для этого нужно перезапустить ПК и во время запуска начать часто нажимать на специальную клавишу для входа в BIOS. Она отличается у разных производителей материнских плат и ноутбуков. Чаще всего используются кнопки Delete и F2.
В меню BIOS/UEFI нужно найти настройки виртуализации. Обычно они находятся в разделе Configuration или Advanced, однако могут располагаться и в других вкладках. Виртуализация должна быть включена и иметь статус Enabled. Если она отключена, нужно ее активировать. В BIOS эта настройка может называться по-разному. Например, Virtualization, Intel Virtual Technology или Intel Virtualization Technology.
После изменения параметров нужно выйти из BIOS с сохранением изменений. Произойдет перезагрузка, по завершению которой можно будет проверять работоспособность виртуализации. Если ранее она была отключена, но вы включили ее в BIOS, скорее всего, WSL после этого начнет работать исправно.
Использование другого дистрибутива
Иногда сбой можно решить заменой дистрибутива. Попробуйте использовать другой Linux, если это возможно. Например, если ранее устанавливался Debian, можно инсталлировать Ubuntu. В ряде случаев это помогает избавиться от ошибки и исправно запустить подсистему.
Выполнение команды bcdedit в консоли
Иногда решить проблему помогает изменение некоторых настроек Windows с помощью команды bcdedit в консоли. Попробуйте запустить Командную строку с правами администратора, выполнить bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto и перезапустить компьютер для применения новых параметров. После этого можно проверить работу WSL. Возможно, она станет исправной.
Установка обновлений в Windows
В ряде случаев сбои WSL вызваны неполадками в работе Windows в целом. Установка новых обновлений может помочь решить их, так как дополнения часто содержат исправления ошибок. Попробуйте загрузить их с помощью Центра обновления, чтобы исправить возможные проблемы в работе ОС.