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Инструкции 17.10.2023 3 минуты

Как посмотреть Windows Uptime?

Зачем нужен и как узнать Windows Uptime на компьютере?

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Uptime (аптайм) – это период времени, в течение которого операционная система запущена и работает. Показатель отсчитывается с момента последней загрузки ОС. Узнать его в Windows можно разными способами.

Зачем определять Uptime?

Потребность узнать Uptime может возникнуть в разных случаях. Чаще всего этот показатель определяют на серверах и рабочих станциях. На них он может использоваться при обслуживании компьютера, когда нужно определить дату актуальной загрузки.

В случае с домашними ПК и ноутбуками Windows Uptime также часто полезен для пользователей. Он может напомнить о том, когда устройство было запущено и есть ли необходимость выключать его.

Как узнать Uptime в Windows?

Определить аптайм в Windows можно несколькими разными методами. Все они просты и не требуют большого количества времени.

1 способ – Диспетчер задач

Наиболее простой путь – воспользоваться Диспетчером задач. В нем отображается множество показателей, отображающих текущее состояние компьютера и ОС: загруженность процессора, диска и оперативной памяти, потребление ресурсов ПК запущенными процессами. Помимо них, в Диспетчере также виден Uptime.

Запустить утилиту можно разными способами:

  1. При помощи комбинации Ctrl + Shift + Esc.
  2. Нажав ПКМ по панели задач и выбрав Диспетчер задач в контекстном меню;
  3. Найдя приложение в строке поиска.

В окне Диспетчера нужно зайти в раздел Производительность. В нем находится графа Время работы, отображающая Uptime операционной системы.

Время работы Windows

2 способ – Командная строка

Другой простой способ просмотреть Windows Uptime – зайти в Командную строку и воспользоваться в ней командой systeminfo. Эта служба выводит на экран подробный перечень сведений о конфигурации компьютера и ОС, в том числе Uptmie.

Чтобы воспользоваться systeminfo, запустите консоль любым методом. Например, при помощи команды cmd.exe в окне Выполнить (открывается сочетанием Win + R). Запускать утилиту с правами администратора необязательно. Для выполнения systeminfo они не требуются.

cmd.exe

В окне консоли введите systeminfo и нажмите Enter. Служба выведет список информации. В графе Время загрузки отобразится дата, в которую система была запущена. Отсчитав, сколько времени прошло с этого момента, можно определить Windows Uptime.

Windows Uptime

3 способ – сетевое подключение

Если компьютер соединен с сетью и активное подключение работает с момента запуска, Uptime системы будет совпадать с временем работы интернета. В таком случае можно просмотреть его, чтобы узнать аптайм. Для этого:

1. Запустите службу Выполнить, воспользовавшись комбинацией Win + R. Кнопки нужно нажать одновременно. В появившемся окне введите команду ncpa.cpl и кликните ОК.

2. Щелкните правой кнопкой по активному соединению и выберите пункт Состояние.

Состояние сетевого подключения

3. В открывшемся окне настройки отобразится графа Длительность. В ней передается время, в течение которого соединение остается активным. Если оно было запущено одновременно с системой, этот показатель будет совпадать с Uptime.

длительность сетевого подключения

Такой способ также может быть полезным в некоторых случаях. Однако стоит помнить, он будет передавать корректное значение только при условии, что используемое сетевое подключение оставалось активным и продолжало работать с момента последней загрузки операционной системы.

Заключение

Узнать Uptime системы в Windows 10 несложно. Применив любой из рассмотренных выше способов, можно определить, насколько давно работает система и когда был совершен последний запуск.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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