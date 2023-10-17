Uptime (аптайм) – это период времени, в течение которого операционная система запущена и работает. Показатель отсчитывается с момента последней загрузки ОС. Узнать его в Windows можно разными способами.

Зачем определять Uptime? Потребность узнать Uptime может возникнуть в разных случаях. Чаще всего этот показатель определяют на серверах и рабочих станциях. На них он может использоваться при обслуживании компьютера, когда нужно определить дату актуальной загрузки. В случае с домашними ПК и ноутбуками Windows Uptime также часто полезен для пользователей. Он может напомнить о том, когда устройство было запущено и есть ли необходимость выключать его.

Как узнать Uptime в Windows? Определить аптайм в Windows можно несколькими разными методами. Все они просты и не требуют большого количества времени.

1 способ – Диспетчер задач Наиболее простой путь – воспользоваться Диспетчером задач. В нем отображается множество показателей, отображающих текущее состояние компьютера и ОС: загруженность процессора, диска и оперативной памяти, потребление ресурсов ПК запущенными процессами. Помимо них, в Диспетчере также виден Uptime. Запустить утилиту можно разными способами: При помощи комбинации Ctrl + Shift + Esc. Нажав ПКМ по панели задач и выбрав Диспетчер задач в контекстном меню; Найдя приложение в строке поиска. В окне Диспетчера нужно зайти в раздел Производительность. В нем находится графа Время работы, отображающая Uptime операционной системы.

2 способ – Командная строка Другой простой способ просмотреть Windows Uptime – зайти в Командную строку и воспользоваться в ней командой systeminfo. Эта служба выводит на экран подробный перечень сведений о конфигурации компьютера и ОС, в том числе Uptmie. Чтобы воспользоваться systeminfo, запустите консоль любым методом. Например, при помощи команды cmd.exe в окне Выполнить (открывается сочетанием Win + R). Запускать утилиту с правами администратора необязательно. Для выполнения systeminfo они не требуются. В окне консоли введите systeminfo и нажмите Enter. Служба выведет список информации. В графе Время загрузки отобразится дата, в которую система была запущена. Отсчитав, сколько времени прошло с этого момента, можно определить Windows Uptime.

3 способ – сетевое подключение Если компьютер соединен с сетью и активное подключение работает с момента запуска, Uptime системы будет совпадать с временем работы интернета. В таком случае можно просмотреть его, чтобы узнать аптайм. Для этого: 1. Запустите службу Выполнить, воспользовавшись комбинацией Win + R. Кнопки нужно нажать одновременно. В появившемся окне введите команду ncpa.cpl и кликните ОК. 2. Щелкните правой кнопкой по активному соединению и выберите пункт Состояние. 3. В открывшемся окне настройки отобразится графа Длительность. В ней передается время, в течение которого соединение остается активным. Если оно было запущено одновременно с системой, этот показатель будет совпадать с Uptime. Такой способ также может быть полезным в некоторых случаях. Однако стоит помнить, он будет передавать корректное значение только при условии, что используемое сетевое подключение оставалось активным и продолжало работать с момента последней загрузки операционной системы.