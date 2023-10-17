Логи Windows – как открыть и что там можно узнать?

Произошедшие в ОС события и выполненные пользователем действия могут приводить к разным последствиями, в том числе к появлению ошибок и сбоев. Выяснить их причину бывает непросто, так как источник проблемы не всегда очевиден. В таких случаях могут помочь логи, которые записываются системой. Рассмотрим, что это такое, зачем они нужны и как их использовать.
Что такое логи и зачем они нужны?
Логи – сведения о произошедших событиях и выполненных действиях. Они составляются и сохраняются практически всеми программами и операционными системами. Логи дают возможность отследить, когда и из-за чего возникли сбои в работе ПО.
Просмотр логов часто применяется при диагностике неполадок ОС. Когда в работе системы возникают сбои, их причины не всегда становятся явными сразу. Для выявления источника неисправностей нередко приходится анализировать произошедшие в Windows события. Помочь в этом могут логи, в которых хранятся сведения обо всех выполненных действиях и случившихся сбоях.
Логи хранят в себе информацию о дате, времени, статусе и результатах прошедших событий. Благодаря этому, с их помощью всегда можно узнать, когда в системе было выполнено определенное действие и насколько успешно оно завершилось. В логах также можно узнать коды ошибок. Проведя поиск по ним в интернете, можно быстро выявить причины возникших в работе ОС неполадок.
Логи в Windows
Для хранения и систематизации логов в Windows используется специальная утилита – Просмотр событий. Ее также часто называют Журналом событий. В ней сведения обо всех произошедших действиях хранятся в рассортированном по нескольким категориях виде. Благодаря удобной структуризации, в программе можно быстро найти нужный лог.
Как открыть инструмент Просмотр событий?
Запустить программу можно несколькими способами:
- Выполнить. Нажмите Win + R одновременно и воспользуйтесь командой eventvwr.msc в появившемся окне утилиты.
- Пуск. Кликните ПКМ по кнопке Пуск и выберите пункт Просмотр событий в открывшемся списке служб.
- Поиск. Найдите приложение при помощи поиска на строке задач.
- Управление. Щелкните ПКМ по Этому компьютеру в Проводнике, выберите пункт Управление и перейдите в раздел Просмотр событий, используя левую панель навигации в открывшемся окне.
Все перечисленные способы позволят запустить Журнал событий для получения доступа к системным логам Windows.
Как пользоваться программой?
Окно журнала делится на три колонки: панели навигации слева, основная часть со списком событий в центре и меню с инструментами и функциями справа. Чтобы открыть логи, выберите пункт Журналы Windows в правой части интерфейса. В директории доступно несколько категорий событий:
- Приложения. Сведения о запуске и выполнении программ в системе.
- Безопасность. Информация о попытках входа и других совершенных пользователями Windows действиях.
- Установка. Данные об инсталляции ПО и обновлений.
- Система. Наиболее важные логи, в которых отражены события, связанные с железом и внутренними компонентами системы.
В каждом разделе отображаются соответствующие ему логи. Кликнув дважды по одному из них, можно открыть окно с более подробными сведениями. В нем будут видны полное описание события, дата.
Для ошибок в этом окне будет виден их код. Используя его для поиска в интернете, можно узнать больше о появившихся сбоях и найти их причину, чтобы устранить ее в будущем и предотвратить повторное возникновение неполадки.
Заключение
Логи – удобный инструмент, с помощью которого можно анализировать работу системы, легко диагностировать и устранять различные неполадки. Правильно используя их, можно оптимизировать работу ОС и предотвращать появление ошибок.