Логи Windows – как открыть и что там можно узнать?

Произошедшие в ОС события и выполненные пользователем действия могут приводить к разным последствиями, в том числе к появлению ошибок и сбоев. Выяснить их причину бывает непросто, так как источник проблемы не всегда очевиден. В таких случаях могут помочь логи, которые записываются системой. Рассмотрим, что это такое, зачем они нужны и как их использовать.

Что такое логи и зачем они нужны? Логи – сведения о произошедших событиях и выполненных действиях. Они составляются и сохраняются практически всеми программами и операционными системами. Логи дают возможность отследить, когда и из-за чего возникли сбои в работе ПО. Просмотр логов часто применяется при диагностике неполадок ОС. Когда в работе системы возникают сбои, их причины не всегда становятся явными сразу. Для выявления источника неисправностей нередко приходится анализировать произошедшие в Windows события. Помочь в этом могут логи, в которых хранятся сведения обо всех выполненных действиях и случившихся сбоях. Логи хранят в себе информацию о дате, времени, статусе и результатах прошедших событий. Благодаря этому, с их помощью всегда можно узнать, когда в системе было выполнено определенное действие и насколько успешно оно завершилось. В логах также можно узнать коды ошибок. Проведя поиск по ним в интернете, можно быстро выявить причины возникших в работе ОС неполадок.

Логи в Windows Для хранения и систематизации логов в Windows используется специальная утилита – Просмотр событий. Ее также часто называют Журналом событий. В ней сведения обо всех произошедших действиях хранятся в рассортированном по нескольким категориях виде. Благодаря удобной структуризации, в программе можно быстро найти нужный лог.

Как открыть инструмент Просмотр событий? Запустить программу можно несколькими способами: Выполнить. Нажмите Win + R одновременно и воспользуйтесь командой eventvwr.msc в появившемся окне утилиты. Пуск. Кликните ПКМ по кнопке Пуск и выберите пункт Просмотр событий в открывшемся списке служб. Поиск. Найдите приложение при помощи поиска на строке задач. Управление. Щелкните ПКМ по Этому компьютеру в Проводнике, выберите пункт Управление и перейдите в раздел Просмотр событий, используя левую панель навигации в открывшемся окне. Все перечисленные способы позволят запустить Журнал событий для получения доступа к системным логам Windows.

Как пользоваться программой? Окно журнала делится на три колонки: панели навигации слева, основная часть со списком событий в центре и меню с инструментами и функциями справа. Чтобы открыть логи, выберите пункт Журналы Windows в правой части интерфейса. В директории доступно несколько категорий событий: Приложения. Сведения о запуске и выполнении программ в системе.

Безопасность. Информация о попытках входа и других совершенных пользователями Windows действиях.

Установка. Данные об инсталляции ПО и обновлений.

Система. Наиболее важные логи, в которых отражены события, связанные с железом и внутренними компонентами системы. В каждом разделе отображаются соответствующие ему логи. Кликнув дважды по одному из них, можно открыть окно с более подробными сведениями. В нем будут видны полное описание события, дата. Для ошибок в этом окне будет виден их код. Используя его для поиска в интернете, можно узнать больше о появившихся сбоях и найти их причину, чтобы устранить ее в будущем и предотвратить повторное возникновение неполадки.