Экран блокировки Windows 10 – как настроить и отключить?

Экран блокировки в Windows 10 можно считать стартовой интерактивной экранной заставкой (скринсейвером), которая отображается при каждом включении компьютера, выводе из режима сна/гибернации, при выходе пользователя из системы или смены учетной записи. По умолчанию на экране блокировки отображается лишь текущая дата и время, размещенные на фоновом изображении.

Экран блокировки можно отключить. В этом случае при включении компьютера (или ином действии из упомянутых выше) будет сразу отображаться форма ввода пароля от учетной записи. Но при желании пользователь может настроить экранную заставку по своему вкусу, сделав ее более функциональной.

Включение и отключение экрана блокировки Windows 10 В некоторых версиях Windows 10 (как правило, нелегальных копиях) стартовая заставка может быть по умолчанию отключена в целях увеличения производительности системы. Это легко исправить, выполнив несколько простых действий. По тому же принципу экран блокировки можно и отключить. Существует два способа сделать это.

1. Включение/отключение экрана блокировки из реестра Windows Откройте внутрисистемный поиск, кликнув по значку лупы у меню "Пуск" либо выполнив комбинацию клавиш "Win + S". Впишите в поисковую строку запрос "Редактор реестра", запустите найденное приложение от имени администратора. 1 Последовательно откройте в редакторе реестра разделы: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Policies -> Microsoft -> Windows. Можно скопировать и вставить в адресную строку редактора строку: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows. Изучите последний открытый раздел "Windows". Если экран блокировки отключен на вашем компьютере, вы найдете здесь подраздел "Personalization". Если же, наоборот, вам требуется отключить стартовую экранную заставку, это подраздела, скорее всего, не будет в реестре. Его придется создать вручную.

Для создания подраздела, кликните правой кнопкой мыши по разделу "Windows", выберите из выпадающего меню пункт "Создать", затем — "Раздел". Задайте имя "Personalization" только что созданному разделу и откройте его. Далее нам предстоит создать в подразделе "Personalization" новый параметр "NoLockScreen", от значения которого будет зависеть статус экрана блокировки. Если же он так и так отключен, данный параметр уже будет присутствовать в реестре вашей системы.

Для создания параметра кликните по пустой области в правой части редактора реестра, выберите из контекстного меню пункт "Создать", затем — "Параметр DWORD (32-бита)". Если этот параметр уже присутствует в реестре, просто кликните по нему два раза мышью. Задайте созданному параметру имя "NoLockScreen", затем кликните по нему два раза мышью. В окне изменения параметра "NoLockScreen" впишите в поле "Значение" цифру "1", если стартовую заставку следует отключить, либо "0", если ее нужно включить. Для проверки статуса (включен/отключен) экрана блокировки нажмите комбинацию клавиш "Win + L" или кликните в меню "Пуск" по иконке действующей учетной записи, затем выберите "Заблокировать". Теперь вы увидите стартовую заставку, если она ранее была отключена: Либо, наоборот, избавитесь от экрана блокировки, если это было вашей первоначальной целью:

2. Включение/отключение экрана блокировки из редактора локальной групповой политики Данный способ работает не во всех версиях Windows 10 — только в тех редакциях, где присутствует редактор локальной групповой политики (Windows 10 Pro/Enterprise). Действия следующие: Нажмите на клавиатуре "Win + R", чтобы открыть приложение "Выполнить". Впишите в него команду — msc — и нажмите "ОК". Системное приложение "Редактор локальной групповой политики" будет запущено. Последовательно откройте разделы в правой части окна редактора: Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Панель управления -> Персонализация. В правой части окна редактора найдите параметр политики "Запрет отображения экрана блокировки". Во вновь открывшемся окне переведите переключатель в положение "Включено" (экран блокировки будет отключен) или "Отключено" (экран блокировки будет отображаться), затем нажмите "ОК". Проверьте, включился/отключился ли экран блокировки, нажав клавиши "Win + L".

Настройка экрана блокировки Рассмотрим, что можно изменить у стартовой заставки в Windows 10. Первым делом откроем окно настроек экрана блокировки: Кликните по пустой области рабочего стола, из выпадающего меню выберите пункт "Персонализация". Откройте вкладку "Экран блокировки" в левой части вновь открывшегося окна. Теперь рассмотрим по порядку доступные для настройки параметры стартовой заставки:

Фон Параметр задает тип фонового изображения. Здесь предусмотрено три варианта: Windows: интересное. При выборе этого варианта фоновое изображение для стартовой заставки будет автоматически скачиваться с серверов Microsoft. Как часто она будет меняться, к сожалению, здесь задать невозможно. Данный вариант установлен по умолчанию. Фото. В качестве фона экрана блокировки используется любое изображение. Можно выбрать картинку из числа доступных либо использовать свою собственную — просто кликните по кнопке "Обзор" и укажите путь до вашего изображения. Слайд-шоу. Аналогично первому варианту, фон экрана блокировки будет автоматически сменяться, но вместо изображений с сервера Microsoft будут использоваться те, что имеются в распоряжении пользователя. Чтобы задать их, нужно выбрать папку, где хранятся картинки. Кликните по кнопке "Добавление папки", чтобы сделать это. Для варианта слайд-шоу доступны дополнительные параметры. Кликните по элементу "Дополнительные параметры слайд-шоу" для перехода в настройки. Наиболее интересное здесь — возможность включения функции отображения экрана блокировки вместо отключения экрана при длительном простое компьютера.