Как узнать дату установки Windows?

Потребность определить дату инсталляции системы может появиться в разных случаях. Например, перед переустановкой и при покупке компьютера с рук. Узнать день, в который была установлена текущая копия Windows, можно как при помощи стандартных средств ОС, так и с применением сторонних утилит. Для этого есть несколько несложных способов. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Команда systeminfo Наиболее простой инструмент, позволяющий определить дату установки Windows – служба systeminfo, работающая через Командную строку. Она дает возможность просмотреть подробный список сведений об используемой копии ОС и компьютере. С ее помощью можно узнать не только день и точное время установки системы, но и полную информацию о версии Windows, сборке BIOS и железе ПК. Чтобы воспользоваться командой, запустите CMD любым удобным способом. Например, через окно Выполнить. Для этого примените сочетание клавиш Win + R, введите в открывшейся программе команду cmd.exe и нажмите Enter. В появившемся окне консоли выполните команду systeminfo. На экране отобразится полный список сведений об операционной системе. Среди первых пунктов окажется графа Дата установки. В ней программа указывает день, в который система была инсталлирована, а также время установки с точностью до секунд.

Проводник Один из доступных способов узнать дату инсталляции – посмотреть метаданные системных папок с помощью Проводника. День их создания совпадает с тем моментом, когда ОС была установлена. Для определения даты таким способом можно использовать, например, директорию Local в папке AppData. Чтобы быстро перейти в нее, можно воспользоваться командой %AppData% в службе Выполнить (открывается комбинацией Win + R). В открывшемся окне останется только кликнуть ПКМ по каталогу Local и выбрать пункт Свойства. Во вкладке Общие отобразится графа Создан. В ней указана дата создания директории, которая совпадает с днем установки Windows.

Сторонние программы Некоторые служебные программы от сторонних разработчиков также могут помочь определить день и время установки. К ним относится большинство приложений для просмотра сведений о ПК и системе, включая Speccy. Оно разрабатывается компанией Piriform, которая известна, главным образом, благодаря программе CCleaner для очистки Windows. Чтобы воспользоваться Speccy, скачайте утилиту с сайта разработчика и выполните установку. Запустите программу и откройте вкладку Операционная система, выбрав его в левой колонке. В графе Дата установки отобразится день, когда текущая копия Windows была инсталлирована на используемый компьютер.

Утилита WMIC WMIC – это системная служба, с помощью которой можно получать сведения об ОС. Она работает в консольном режиме и запускается из Командной строки. С использованием утилиты можно определить, в том числе, дату установки. Для этого нужно запустить CMD. Это можно сделать при помощи команды cmd.exe в окне Выполнить (Win + R) или через поиск на строке задач. В окне консоли останется только воспользоваться командой WMIC OS GET installdate. После ее выполнения на экране отобразится точная дата инсталляции ОС. Программа выведет ее слитно в виде ГодМесДеньЧасМинСек.