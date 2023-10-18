Как узнать дату установки Windows?

Потребность определить дату инсталляции системы может появиться в разных случаях. Например, перед переустановкой и при покупке компьютера с рук. Узнать день, в который была установлена текущая копия Windows, можно как при помощи стандартных средств ОС, так и с применением сторонних утилит. Для этого есть несколько несложных способов. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Команда systeminfo
Наиболее простой инструмент, позволяющий определить дату установки Windows – служба systeminfo, работающая через Командную строку. Она дает возможность просмотреть подробный список сведений об используемой копии ОС и компьютере. С ее помощью можно узнать не только день и точное время установки системы, но и полную информацию о версии Windows, сборке BIOS и железе ПК.
Чтобы воспользоваться командой, запустите CMD любым удобным способом. Например, через окно Выполнить. Для этого примените сочетание клавиш Win + R, введите в открывшейся программе команду cmd.exe и нажмите Enter.
В появившемся окне консоли выполните команду systeminfo. На экране отобразится полный список сведений об операционной системе. Среди первых пунктов окажется графа Дата установки. В ней программа указывает день, в который система была инсталлирована, а также время установки с точностью до секунд.
Проводник
Один из доступных способов узнать дату инсталляции – посмотреть метаданные системных папок с помощью Проводника. День их создания совпадает с тем моментом, когда ОС была установлена.
Для определения даты таким способом можно использовать, например, директорию Local в папке AppData. Чтобы быстро перейти в нее, можно воспользоваться командой %AppData% в службе Выполнить (открывается комбинацией Win + R).
В открывшемся окне останется только кликнуть ПКМ по каталогу Local и выбрать пункт Свойства.
Во вкладке Общие отобразится графа Создан. В ней указана дата создания директории, которая совпадает с днем установки Windows.
Сторонние программы
Некоторые служебные программы от сторонних разработчиков также могут помочь определить день и время установки. К ним относится большинство приложений для просмотра сведений о ПК и системе, включая Speccy. Оно разрабатывается компанией Piriform, которая известна, главным образом, благодаря программе CCleaner для очистки Windows.
Чтобы воспользоваться Speccy, скачайте утилиту с сайта разработчика и выполните установку. Запустите программу и откройте вкладку Операционная система, выбрав его в левой колонке. В графе Дата установки отобразится день, когда текущая копия Windows была инсталлирована на используемый компьютер.
Утилита WMIC
WMIC – это системная служба, с помощью которой можно получать сведения об ОС. Она работает в консольном режиме и запускается из Командной строки. С использованием утилиты можно определить, в том числе, дату установки. Для этого нужно запустить CMD. Это можно сделать при помощи команды cmd.exe в окне Выполнить (Win + R) или через поиск на строке задач.
В окне консоли останется только воспользоваться командой WMIC OS GET installdate. После ее выполнения на экране отобразится точная дата инсталляции ОС. Программа выведет ее слитно в виде ГодМесДеньЧасМинСек.
Редактор реестра
Дополнительный способ определить дату – воспользоваться Редактором реестра. Он не совсем удобен. Чтобы узнать с его помощью день установки, нужно перевести значение, которое отображается в секундах. Чтобы применить этот метод, откройте реестр любым удобным способом. Например, через поиск на строке задач.
Затем, используя панель навигации слева, раскройте директорию HKEY_LOCAL_MACHINE, после чего выберите SOFTWARE, зайдите в Microsoft, откройте Windows NT и CurrentVersion.
Справа будет доступен пункт InstallDate. Его значение передает количество секунд, которое прошло от 01.01.1970 до момента установки используемой копии системы. Переконвертировав его, можно определить дату инсталляции. Конечно, способ крайне неудобный, но рабочий.