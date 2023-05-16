Планирование графического процессора с аппаратным ускорением в Windows

С 2020 года в Windows 10 появилась функция Планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Её задача — улучшить планирование GPU, что в свою очередь приводит к повышению производительности в приложениях, использующих графический процессор.
Как включить планирование GPU с аппаратным ускорением?
Если функция отключена, планирование команд и их отправка работают в стандартном режиме: планировщик WDDM создает пакет команд, а затем отправляет его. Недостатком метода является то, что он приводит к появлению задержки ввода в играх. Однако компенсируется этот минус повышенной частотой кадров.
Применение планирования GPU с аппаратным ускорением позволяет снять часть задач, выполняемых процессором, и передать их на обработку планировщика видеокарты, из-за чего графический процессор меньше нагружается, а значит его ресурсы могут быть задействованы для обработки приложения.
Перед тем как искать кнопку включения этой функции, нужно позаботиться о том, чтобы необходимые для этого условия были выполнены:
- Windows 10 версии 2004 (May 2020 Update) и позднее;
- Видеокарта серии Nvidia GeForce 10-й серии или новее/ AMD Radeon RX 5600 или новее;
- Последние версии драйверов видеокарты.
Если все эти условия выполнены, можно приступать к включению планирования GPU с аппаратным ускорением. Рассмотрим два способа, как это сделать для Windows 10 и Windows 11.
Windows 10
- Нажмите на панели задач Пуск, выберите Параметры.
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- Откройте раздел Система, выберите в левой панели Дисплей. Пролистайте до конца и нажмите на Настройки графики в разделе Несколько дисплеев.
- Включите аппаратное ускоренное планирование GPU, если такая функция есть.
Windows 11
- Нажмите правой кнопкой мыши по рабочему столу, выберите Параметры экрана.
- Затем в разделе Сопутствующие параметры выберите Графика.
- Нажмите на Изменение стандартных параметров графики.
- В появившемся окне включите Планирование графического процессора с аппаратным ускорением, если эта функция доступна.
Использование реестра
Данный метод подходит как для Windows 10, так и для Windows 11. Однако не стоит к нему прибегать, если предыдущие не помогли в связи с отсутствием описываемой функции, так как такое включение планирования GPU с аппаратным ускорением может привести к непредвиденным и, самое главное, неприятным последствиям.
- Нажмите сочетание клавиш Win + R и введите в открывшемся окне regedit;
- Проследуйте по пути Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers. Нажмите правой кнопкой мыши на папку GraphicsDrivers и создайте DWORD-параметр (32 бита) с именем HwSchMode;
- Откройте файл двойным нажатием и измените значение параметра на 2. Сохраните изменения, закройте редактор реестра и перезагрузите ПК.
Заключение
Планирование графического процессора с аппаратным ускорением является эффективной технологией в повышении производительности ПК при запуске приложений, требующих большого объема ресурсов GPU. Перед тем как включать данную функцию, проверьте соответствие вашего устройства всем требованиям. Если же вы заметили, что планирование GPU с аппаратным ускорением негативно влияет на производительность приложений или не оказывает никакого эффекта вовсе, отключите его. В том случае, если вы действительно хотите пользоваться данной функцией в полной мере, придется потратить деньги на обновление ПК, однако большинство пользователей, как и сами разработчики, заявляют о том, что это того стоит.