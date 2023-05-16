Планирование графического процессора с аппаратным ускорением в Windows

С 2020 года в Windows 10 появилась функция Планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Её задача — улучшить планирование GPU, что в свою очередь приводит к повышению производительности в приложениях, использующих графический процессор.

Как включить планирование GPU с аппаратным ускорением?

Если функция отключена, планирование команд и их отправка работают в стандартном режиме: планировщик WDDM создает пакет команд, а затем отправляет его. Недостатком метода является то, что он приводит к появлению задержки ввода в играх. Однако компенсируется этот минус повышенной частотой кадров.

Применение планирования GPU с аппаратным ускорением позволяет снять часть задач, выполняемых процессором, и передать их на обработку планировщика видеокарты, из-за чего графический процессор меньше нагружается, а значит его ресурсы могут быть задействованы для обработки приложения.

Перед тем как искать кнопку включения этой функции, нужно позаботиться о том, чтобы необходимые для этого условия были выполнены:

Windows 10 версии 2004 (May 2020 Update) и позднее; Видеокарта серии Nvidia GeForce 10-й серии или новее/ AMD Radeon RX 5600 или новее; Последние версии драйверов видеокарты.

Если все эти условия выполнены, можно приступать к включению планирования GPU с аппаратным ускорением. Рассмотрим два способа, как это сделать для Windows 10 и Windows 11.