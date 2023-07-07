Сбой запроса дескриптора устройства Windows — как исправить ошибку?

При подключении внешнего устройства через USB в компьютер с Windows он может распознаваться системой некорректно. В некоторых подобных случаях возникает ошибка "Сбой запроса дескриптора" или статус "Неизвестное USB-устройство" с кодом 43 в Диспетчере устройств. Обычно это происходит с флешками, внешними жесткими дисками или смартфонами, которые подключаются через порт USB. Среди основных возможных причин проблемы – неисправность разъема или кабеля, неполадки драйверов или иные сбои в работе ОС. Разберем 4 решения, которые позволят устранить ошибку в большинстве случаев.

Для начала можно попробовать переподключить устройство. Для этого нужно отключить его и соединить с компьютером повторно спустя несколько секунд. Можно проверить разные порты. Если вы используете стационарный ПК, попробуйте воспользоваться и передними разъемами на корпусе, и задними портами на материнской плате. Стоит также попробовать USB 2.0, если ранее вы подключали устройство в разъем версии 3.0. Отличить их можно по цвету. Порты 2.0 имеют темно-серый цвет, а USB 3.0 – синий.

Другой простой способ решения – полная перезагрузка компьютера. Она помогает избавиться от проблемы во многих случаях. Нужно выключить ПК или ноутбук и отключить его от розетки. После этого переподключить проблемное USB-устройство. Затем, спустя 30-60 секунд, повторно подключить компьютер к сети и запустить его с кнопки. Иногда это позволяет возобновить работоспособность оборудования.

Обновление драйверов USB

Обновление драйверов для USB – это основной вариант решения, который помогает устранить неполадку в большинстве случаев. Его можно выполнить стандартными средствами Windows в Диспетчере устройств. Система может автоматически найти и установить необходимые компоненты. Чтобы выполнить обновление, сделайте следующее:

1. Запустите Диспетчер устройств Windows. Это можно сделать разными способами. Например, нажав ПКМ по кнопке Пуск и выбрав пункт Диспетчер устройств в контекстном меню.

2. Найдите категорию Контроллеры USB и раскройте ее, нажав на иконку со стрелкой.

3. Поочередно обновите каждое устройство раздела. Для этого выполните следующие шаги.

3.1. Кликните на устройство ПКМ и нажмите на пункт Обновить драйвер.

3.2. В открывшемся окне выберите параметр Выполнить поиск драйверов на этом ПК.

3.3. Щелкните на пункт Выбрать драйвер из списка.

3.4. В списке выберите совместимое издание драйвера и нажмите на кнопку Далее. Скорее всего, будет доступен только один пункт.

3.5. Щелкните на кнопку Закрыть.

4. После обновления всех драйверов закройте окно Диспетчера устройств и перезагрузите ПК.

Обновление часто помогает возобновить исправную работу USB.