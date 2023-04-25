Создан временный файл подкачки при загрузке Windows 10 и 11 — как исправить?

Окно с оповещением "Создан временный файл подкачки" может появляться при загрузке Windows. Оно возникает из-за некорректных настроек файла подкачки. Разберем, что это такое и как исправить ошибку.

Зачем нужен файл подкачки? Файл подкачки (swap, swapfile) — файл, который создается на диске для улучшения быстродействия. Когда операционной системе не хватает места в оперативной памяти, она использует пространство файла подкачки на жестком диске в дополнение к ОЗУ. Это позволяет получить расширенный объем для оперативной памяти, используемый при нехватке основного. Обычно swapfile размещают на системном диске C. Файл подкачки нужен, чтобы обеспечить операционной системе дополнительное место к ОЗУ из жесткого диска. ОС может работать и без него, но быстродействие из-за этого будет хуже.

Почему возникает ошибка Создан временный файл подкачки? Система создает временный файл подкачки из-за некорректных настроек постоянного. Сбои в работе swapfile и нарушение целостности вынуждают операционную систему на время сделать новый и уведомить об этом пользователя в соответствующем окне при загрузке. Чтобы исправить неполадку, нужно перенастроить файл подкачки в параметрах быстродействия Windows.

Решение проблемы Устранить неисправность легко, достаточно изменить несколько параметров. Решение будет заключаться во включении автоматической настройки swapfile на усмотрение Windows. Тогда операционная система будет сама подстраивать его объем под свои нужды. Чтобы установить настройку файла подкачки по выбору системы, проследуйте инструкции: 1. Откройте окно Параметры и перейдите в меню Система. 2. Промотайте левую колонку вниз и откройте раздел О программе. 3. Отмотайте вниз и нажмите Дополнительные параметры системы. 4. В появившемся окне нажмите на Параметры около пункта Быстродействие. 5. Перейдите во вкладку Дополнительно и выберите Изменить. 6. Отметьте пункт Размер по выбору системы, нажмите Задать, затем Применить и ОК. 7. Перезагрузите ПК. После всех этих действий проблема должна уйти. Окно с оповещением о временном файле подкачки перестанет появляться при загрузке компьютера.

Альтернативное решение Если первый способ решения не помог и окно продолжает открываться при загрузке операционной системы, попробуйте следующий метод. Он позволит установить автоматический выбор объема swapfile альтернативно. 1. Перейдите в Параметры через меню Пуск и откройте раздел Система. 2. Зайдите в меню О программе в левой колонке. 3. Промотайте вниз и нажмите на строку Дополнительные параметры системы. 4. Нажмите на кнопку Параметры в разделе Быстродействие. 5. Зайдите во вкладку Дополнительно и в разделе Виртуальная память выберите Изменить. 6. Поставьте галочку возле строки Автоматически выбирать объем файла подкачки. 7. Нажмите Применить, ОК и перезагрузите ПК.